防疫失控！南韓新冠昨「激增1030例」確診...創疫情以來328天紀錄

▲首爾昨新增396例，隨著開始進入降雪的季節，疫情恐更加嚴峻。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在進入第3波全國性大流行後，迎來史上最致命的危機，感染者不斷爆增，單日新增確診病例突破1000人大關，創下今年1月20日國內開始出現首宗確診案例後，328天以來的最高紀錄！

即便政府提升防疫層級也不見奏效，首爾在降雪後氣溫又會降低，利於病毒繁衍孳生，而首都圈加上各地的補習班、餐廳、歌唱教室、家族與親友聚會、教會、軍隊等掀起如滾雪球般的群聚感染。專家建議，應提升全國社交距離防疫至第3階段。

根據《韓聯社》報導，截至12日0時為止，南韓防疫當局今（12）日上午9時30分共通報1030起病例，其中境內感染高達1002例，刷新疫情以來的紀錄，而境外移入則為28例。目前南韓共累計42766例確診、580例死亡。

▲南韓單日新增病例突破4位數，創下疫情爆發以來最高紀錄。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增786例（首爾佔396例、京畿道佔328例、仁川佔62例）；釜山新增56例；大邱新增28例；慶尚南道新增22例；江原道新增17例；忠清北道新增15例；光州新增14例；大田新增13例；忠清南道新增9例；蔚山、全羅北道各新增8例；全羅南道新增5例；濟州島新增3例。

從者要的群聚感染案例來看，首爾市江西區聖石教會（성석교회）累計91例；首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）與歌唱教室累計230例；首爾市恩平區某地鐵站員工感染累計14例；京畿道富川市「孝+療養院」（효플러스요양병원）累計66例；京畿道軍浦市日間保護中心累計32例；江原道江陵市吉他講習會累計18例。

另外，大邱市達西區永新教會（영신교회，暫譯）未如實遵守防疫規則，前來禮拜的信徒不戴口罩、聚眾共食，且唱聖歌，造成至今已45人染疫。

▲南韓重症病床嚴重不足，當局緊急在首爾醫療院空地蓋起方艙醫院。（圖／路透社）

南韓國務總理丁世均（정세균）於昨（12）日會議時表示，全國迎來疫情爆發以後的最大危機，若無法阻止病毒持續大規模擴散，政府將研擬提升防疫層級至第3階段。京畿道知事李在明（이재명）則呼籲，首都圈防疫層級應儘早提升至第3階段。

而翰林大學醫學院社會醫學教室教授金東賢（김동현）則在接受媒體採訪時表示，目前的防疫層級根本無法抵擋病毒擴散，若還要等待疫情惡化至滿足提升防疫層級條件時，在防疫上只會繼續慢半拍，「未來單日新增確診恐突破2000人！」

不過首爾市代理市長徐正協（서정협）表示，若將首爾社交距離防疫提升至第3階段，實際上等於是將首爾「封城」，因此不到萬不得已，絕對不會輕易再提升防疫層級。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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