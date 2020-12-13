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美最高法院駁回「選舉無效訴訟」　川普痛斥司法部長：讓人失望

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▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲美國總統川普原先表示這項訴訟可能是轉捩點。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普陣營為推翻選舉結果仍繼續使出渾身解數，德州向最高法院提出史無前例的上訴，希望宣布4個關鍵州的選舉結果「無效」，卻遭到駁回。川普對此結果相當不滿，譴責保守派法官佔多數的最高法院，更嚴厲斥責司法部長巴爾（William Barr）「讓人失望」（disappointment）。

綜合外電報導，美國最高法院於美東時間周五（11日）駁回了德州的上訴，拒絕推翻4個關鍵州的選舉結果，總選舉人票仍是由拜登的306票勝出川普的232票。

川普對此在推特發文怒斥，「最高法院對美國有史以來最大的選舉舞弊『零興趣』」，稱最高法院的決定為「可恥的司法行為」，並痛斥被自己拔擢為司法部長的巴爾令人失望。

此前川普表示，德州提出的此項訴訟可能是會是翻盤的轉捩點，他還公開要求最高法院與各州議員幫忙，但儘管17州和超過100名共和黨議員簽名聯署，仍過不了最高法院這一關。當初由川普提名的3位大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）、葛爾瑟奇（Neil Gorsuch）和卡凡那（Brett Kavanaugh），均簽署該項駁回令，目前沒有任何評論。

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