推特「不小心」限制川普爭議推文！按讚留言分享都被封　官方急滅火

▲美國總統川普仍聲稱選舉存在「大規模舞弊」問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在推特上擁有8860萬名粉絲，美東時間周六（12日）卻短暫發生粉絲無法按讚、留言或分享的情況，再度引起推特與川普間各種風向熱議。對此，推特官方坦承其在一小段時間內「不經意、不小心地」（inadvertently）限制了總統川普爭議推文的互動，但很快就恢復。

根據路透社報導，部分推特網友在12日稍早發現，有關川普所有被標誌「爭議」標籤的推文，竟然都無法按讚、轉發和留言，此奇怪現象立刻造成討論。《邊緣新聞網》（The Verge）與《國會山莊報》（The Hill）率先報導此事。

推特發言在一封電郵聲明中告訴路透記者，「我們不經意地限制了你提到的有標籤的推文的互動，這項動作已被撤回。」白宮方面目前則未對此有所回應。

▲川普推文時常有「事實爭議」，推特官方會將其加註警語。（圖／翻攝自推特）

此前隨著11月3日美國總統大選投票日的到來，推特官方宣布新政策，由於現任總統川普的推文屢次引用不實消息，或做出事實偏誤或有分歧的言論，因此會在其「爭議推文」底下貼上標籤警語，並提供對該則推文事實查核的連結。

川普政府則對推特、谷歌（Google）與臉書等巨型科技公司祭出調查，認為這些規模過大的企業可能壟斷消息來源，或是掩蓋消息傳播。