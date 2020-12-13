為當TikTok網紅「亂丟貓」！馬國19歲屁孩反遭肉搜　警察循線逮人

記者張靖榕／綜合外電報導

近年來流量成為許多人極度渴望的東西，馬來西亞一名19歲少年想靠一支影片在TikTok大紅，竟然找來一隻貓撫摸後，隨手像丟垃圾一般，將貓向後高高拋往空中。這支影片立刻引起廣傳，但風向一面倒痛斥少年虐貓，最後更引來警方上門逮捕少年。





▲少年不把貓當一回事。（圖／翻攝自臉書「Persatuan Haiwan Malaysia - Malaysia Animal Association」）

綜合馬來西亞媒體報導，少年拍攝的影片在本月初上傳TikTok，13秒的影片僅是他在鏡頭前擺出姿勢，撫摸一隻橘色的小貓，而不清楚情況的小貓一度想要掙脫。接著他單手抓住小貓，給鏡頭看了一下後就往上拋向空中，頭也不回任小貓掉往草高及腰的草地上。

網友紛紛回應，「這根本就是虐貓」、「丟貓很爽嗎」、「這影片爛透了，不好笑也不讓人覺得驚喜，只覺得根本是變態，有病。」

影片立刻引起馬來西亞動物協會關注，他們轉發影片尋求網友協助，要找出少年所在的地方，將人揪出繩之以法。協會後來不僅得知拍攝地點疑似在砂拉越（馬來語：Sarawak），也取得少年的手機號碼與Instagram帳號。'

警方本月7日隨線索找到拍攝地點，再經村民指認確定，進而找到少年將其帶回。據了解，少年並沒有心理疾病或變態傾向，應是為了太想要流量而搞出的荒唐行為。