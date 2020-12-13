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英阿斯特捷利康斥資390億美元　收購美亞力兄製藥

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▲▼英國牛津大學及阿斯利康藥廠（AstraZeneca）共同研發疫苗,牛津疫苗,新冠疫苗。（圖／路透）

▲阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學合作開發疫苗。（圖／路透）

文／中央社法蘭克福12日綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）同意斥資390億美元，收購美國亞力兄製藥（Alexion Pharmaceuticals），這是阿斯特捷利康歷來最大手筆交易案。

路透社報導，阿斯特捷利康此舉是為了多元化經營，從既有的快速成長癌症業務，跨足罕見疾病和免疫藥物。

阿斯特捷利康於一週前表示，它正展開進一步研究，以確認它研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗是否90%有效，這可能延緩疫苗推出時程，而競爭對手輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗已在英國開始施打，並在美國獲批准緊急使用。

阿斯特捷利康今天表示，亞力兄製藥的股東每股將可獲得60美元現金以及價值約115美元的股票，也就是在英國交易的阿斯特捷利康普通股或以美元計價的美國存託憑證（ADR）。

亞力兄製藥的最暢銷藥品是Soliris，用來治療一系列罕見免疫疾患，包括會引發貧血和血栓的陣發性夜間血色素尿（paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH）等，亞力兄製藥前9個月營收成長3.6%，達30億美元。

阿斯特捷利康又說，兩家公司董事會已批准這項交易，這項收購案可望於2021年第3季完成交易。

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