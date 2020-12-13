緯創印度廠2000人暴動！　疑遭「內神通外鬼」疑點重重

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

文／中央社記者康世人新德里12日專電

台灣緯創資通印度南部廠房今天上午傳出工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛，但緯創每月按時撥發勞務仲介公司薪資以支付工人，其中有諸多疑點尚待釐清。

一名長期在印度當地經營的台商告訴中央社記者，在印度，由於種姓階級制度，導致印度一般基層勞工會信任種姓較高的僱用者或管理者，緯創暴動事件是否為勞務仲介公司或印度籍主管內神通外鬼，勾結外部試圖獲取不法利益，刻意煽動基層員工暴動，還需要進一步釐清。

緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapur）工業園區的新廠房，12日上午傳出遭近2000名工人圍廠抗議，指控薪資不斷遭調降，示威行動其後演變為暴力行為，從印度推特多個帳戶上傳的影片顯示，暴動者大肆砸毀廠房一樓辦公室設備與玻璃、車輛，甚至二樓的生產線也遭部分破壞。

▲緯創指出，印度的砸廠事件是外人闖入的犯罪行為。（圖／翻攝自推特）

暴動發生後，當地警方隨後趕到維持秩序。

不過，緯創澄清，這不是罷工事件，而是犯罪事件，因當地治安不佳，新廠房成為歹徒覬覦目標，暴動者皆是外部人士而非員工。

根據熟知內情人士告訴中央社記者，緯創一共委託當地5家勞務公司幫忙緯創尋找並僱用工人，且緯創每月都如期按照承諾薪資條件，把資金撥給勞務公司。

因此，這名人士說，印度媒體報導聲稱緯創對原先承諾給員工的薪資不斷調降，完全與事實不符，這應該是勞務公司與工人之間的糾紛。

長期在印度當地經營的台商高階主管也說，印度經常發生外資企業有「內神通外鬼」情況，上從印度籍執行長、總經理、財務長，下至基層印度籍經理和管理工人主管，都曾發生過勾結外部（有時甚至是印度官員）製造事端，再向公司勒索中飽私囊。

但萬一被外資公司稽核查獲不法，也曾發生過這些「內神」鼓動基層製造暴動，勒索在當地孤立無援、又不熟悉印度複雜法令的外資公司。

這名台商說，由於一些外資公司為了大事化小、小事化無，滿足勒索者的條件以盡快恢復生產，這也讓上述「印度獨有劣行」不斷上演。

台商指出，加上緯創在當地投資頗大，樹大招風，難保不會引起在地黑道組織覬覦。

因此，緯創在南部廠房的暴動事件，當地熟知內情人士說，內情並不單純，還需要進一步調查釐清。