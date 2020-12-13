超賺！華爾街：輝瑞、莫德納靠新冠肺炎疫苗　明年可賺進9000億

▲輝瑞疫苗注射液若順利被使用，公司可賺進大把鈔票。（資料照／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）的獨立專家小組10日表決通過，建議授權輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用。日前華爾街分析師預估，倘若輝瑞和莫德納（Moderna）的疫苗能順利通過被使用，兩家公司光銷售新冠疫苗，就能在明年賺進320億美元（約新台幣9000億），利潤極為驚人。

▲輝瑞疫苗已經冷藏運送。（圖／路透）



根據CNN報導，摩根士丹利表示，輝瑞公司今年自估2020年的疫苗收入將達9.75億美元（約新台幣27億），而2021年則可靠疫苗賺進190億美元（約新台幣535億）；摩根士丹利也預測，輝瑞在2022年和2023年的疫苗總收入將增加93億美元。

報導指出，由於輝瑞本來就是大製藥商，因此研發出新冠疫苗一事並沒有讓他們股票大漲，今年僅僅上漲12%，甚至僅次於標準普爾500指數的13.5%，不過疫苗帶來的收入，卻大大超過輝瑞公司去年最暢銷產品的賣出總額；此外，雖然輝瑞股票漲幅不大，但他們的合作夥伴BioNTech在美國上市的股票已經飆升近300%，公司市值推估近300億美元（約新台幣8454億）。

▲美國生技公司莫德納（Moderna）去年收入僅6000萬美元。（圖／路透）



摩根士丹利也指出，莫德納公司也靠著新冠疫苗，從去年收入僅6000萬美元的公司，一夜變成市值620億美元（約新台幣1.7兆）的巨頭，該公司今年股價已經飆升700%，疫苗大約占了公司市值一半。而高盛（Goldman Sachs）則表示，莫德納公司明年有望靠著疫苗獲得132億美元（約新台幣3720億）收入。

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）今年靠疫苗大翻身。（圖／路透）



報導也指出，莫德納公司的疫苗驗證了mRNA技術，因此華爾街目前對莫德納公司整個業務流程充滿信心，且認為他們不會曇花一現。