日本新冠疫情做錯哪個環節　旅居鄉民曝：全國上下「心態散漫」

▲多位旅居日本的鄉民表示，日本全國上下的防疫心態，其實都很散漫。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情自年初從武漢傳入日本以後，日本的疫情始終沒有真正獲得控制，入冬之後包括東京與北海道出現多起集體感染事件，使得病例數再度飆升。對此PTT八卦板上有多位旅居日本的鄉民曝光日本的防疫真相，根本全國上下的心態都很散漫。

有網友在PTT八卦板發問指出，日本也是愛戴口罩的國家，現在幾乎人人都會戴口罩，加上人民應該也滿注重衛生的，為什麼確診還是一直增加，到底是哪個環節出了問題？

▲東京都知事小池百合子提倡的「With Corona時代」，讓台灣人感到不可思議。（圖／路透）



對此有多位旅居日本的鄉民回應解釋日本的現況，其實日本打從一開始就「吐槽滿點」了，包括知名的時事評論家池上彰就提到，新冠病毒的致死率跟SARS不同，因為患者不容易死才容易擴散，就把它當成是一種新型的流感共存，千萬不要害怕，從此之後政界就開始「要思考如何與Corona共存」，東京都知事小池百合子也開始提倡「With Corona時代」。

除了政府的態度之外，日本民間也真的沒有人在怕新冠肺炎，下了班還是三五成群去喝酒，即使是台灣人也因為害怕不合群，被半強迫去參加聚會，對於每天新增2000人確診的情況，整個社會都很習慣了。

至於14天居家隔離的實施情況，更讓台灣人感到吃驚，只有外國人會乖乖隔離，但是因為日本的法律不能限制人民的人身自由，所以回國隔離的本國人，還是常常出門購物等等，同樣的情況在發布緊急事態宣言地區也是如此，多數人還是照樣上班上課，沒有人在管緊急事態。

▲對於日本人而言，比起口罩的防疫能力，可能更在乎戴起來好不好看。（圖／路透）



日本人戴口罩的情況，其實也跟台灣人想像的有所不同，實際上日本有8成的人戴的是布口罩，比起防疫能力，日本人更在意戴起來好不好看，「小碎花樣式啦」、「鬼滅樣式啦」、「鑲鑽樣式啦」，有時候真的會想問一句「是要美還是要命？」

而且日本人還有一個壞習慣，就是拿下來之後，還拿在手上又摸又搓，在月台等車的大叔，本來口罩戴得好好，卻突然把口罩拉下來用力咳了幾聲再戴回去，在逛商店街的一家四口，父母放任小孩沒戴口罩，還到處摸商品吃手手。

現在日本政府的想法，就是「經濟大於防疫」，日本人民的心態也是認為新冠肺炎就是小感冒，「這樣上下心態都散漫的狀態，你說防疫要怎麼防？」

▲其實從年初日本政府處理「鑽石公主號」案例，就可預期狀況很不妙。（圖／路透）



網友在推文回應表示，「居酒屋還算客氣了，風俗店也都繼續爽去啊」、「感覺日本人到現在還是覺得小感冒怕啥」、「哪個環節做不好？有哪個環節是做得好的嗎？這次完全看出日本人有多廢」、「看之前遊輪下船直接就地解散就知道不妙，目前這樣已經是國民有自己克制了」、「簡單的說，之前SARS沒死過人的國家都不當一回事啦」。

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