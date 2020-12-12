東京增620例創新高！重症病床使用率55%　恐再宣布進入緊急狀態

▲日本疫情再度邁入新高峰。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京12日新增確診621例，創下疫情爆發以來的最高值，其中20歲以上、40歲以下的感染病例占最多。疫情持續失控也讓日本的醫療資源陷入緊繃，根據9日的統計數據，東京的重症病床使用率已經來到55%，超過分科委員會制定的最嚴重感染階段「感染爆發」標準，隨時都有可能再度宣布進入緊急狀態。

《日本放送協會》報導，根據東京都12日下午3時的即時數據，單日新增621例確診，刷新疫情爆發以來的最高紀錄，其中20歲以上、40歲以下的感染病例最多，20歲以上、30歲以下的患者有181人，30歲以上、40歲以下的患者有119人。目前都內的累計確診人數已來到4萬6745人。

根據《時事通信社》報導，防疫對策分科委員會針對疫情區分4個感染階段，其中包含最輕微的第1階段「零星感染」、第2階段「感染漸增」、第3階段的「感染急增」，以及最嚴重的第4階段「感染爆發」。然而從病床使用率來看，全日本已有24個都道府縣超過第3階段的20%，此外，北海道、兵庫以及高知更是突破第4階段的50%，已經達到足以宣布進入緊急狀態的程度。

另外如果從重症病床使用率來看，有9個都道府縣超越第3階段的20%，大阪與東京則是分別來到57.9%、55%，超過第4階段的50%臨界值。

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