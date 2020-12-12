紐約「BMW車」突衝進抗議人群！6人受傷　目擊者：車不停加速

▲美國日前有車輛直接衝進示威人群內，不過目前原因不詳。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

紐約曼哈頓當地時間11日下午4點多街上聚集了約4、50名抗議民眾，卻有一輛車突然衝進示威人群中，造成6人受傷，據目擊者指出，駕駛該輛車的人為2名女性白人。不過關於該團體抗議訴求仍眾說紛紜，有人指出是「黑人的命也是命」運動，也有媒體報導他們是聲援紐澤西州拘留所內絕食的無證移民。

綜合外媒報導，當地時間11日下午4點多，曼哈頓中城鄰區莫瑞丘的第39街和第三大道轉角處聚集了約4、50名民眾，一輛車卻突然衝進人群中，造成6人受傷。當地警方表示，6人目前都沒有生命危險，但仍需進一步調查是否為蓄意衝撞還是交通意外。

報導指出，抗議群眾曾包圍該輛車，並對車敲敲打打，這輛車之後才衝進人群。目擊者則透露，衝撞的車是一台海軍藍BMW，且前座是2名白人女性，「我聽到很多人的尖叫聲，轉過去看後就看到一輛車衝過去，且車不停的加速，大家看到後都馬上逃竄。」

至於抗議原因，美媒起初報導抗議活動的訴求是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反種族歧視運動，但之後又紛紛改為聲援紐澤西州拘留所內9名絕食抗議的無證移民。