日本足癬藥「誤混2.5倍安眠藥」　釀16起交通事故、1人死亡！

▲日本福井縣製藥廠「小林化工」。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者高琳景／綜合報導

日本福井縣製藥廠「小林化工」生產一款治療腳癬的藥品中，竟誤混入一般最大劑量2.5倍的安眠藥，導致許多病患服藥後陷入睡眠，甚至有人開車到一半失去意識，目前受害者不斷增加，約有133人回報健康出現問題、34人住院治療、16起交通事故、1人死亡。

根據《朝日新聞》報導，小林化工表示，每片足白癬藥物混入5毫克的安眠藥，是正常最大劑量的2.5倍，由於在發貨前的質量檢查中並沒有發現汙染，因此才會流入市面，造成一位70多歲的婦女死亡。

對此小林製藥社者小林廣幸（Hiroyuki Kobayashi）表示，對於發生死亡事件感到非常抱歉，目前打算由第三方來調查原因，並防止類似事件再次發生。據了解，該名死者是一位70多歲的婦女，死因並不是藥物導致的交通事故。

該藥物是小林化工於6、7月所製造，編號為T0EG08的伊曲康唑50mg錠（イトラコナゾール錠50MEEK），共有929箱，每箱約有100片。厚生勞動省於7月曾對每批產品進行抽樣檢查，但當時無法檢測出有安眠藥的成分混入，在9月至12月之間，陸續發貨給31間醫療機構，共有364名患者服用該藥。