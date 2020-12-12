歐洲疫情慘！德國單日激增近3萬例確診　俄羅斯24小時超過600死

▲德國許多地區因疫情嚴重，仍處在封鎖狀態，當地警察與官員協助管理城市秩序。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聖誕節假期即將來臨，冬季新冠疫情卻不斷升溫，不只在美國，歐洲各國也面臨考慮是否再度封城的感染高峰。德國11日單天新增近3萬例確診、585人死亡，突破疫情爆發以來的國內最高記錄。同日，俄羅斯與烏克蘭也在24小時內創下最多的單日死亡人數。

根據CNN報導，德國自11月初以來一直處於部分封鎖的狀態，包含酒吧、餐廳與娛樂場所等都被迫關閉、不得營業，原本官方計劃在允許的情況之下，將在聖誕節期間稍微放寬管制，但新冠病毒傳染的速度增加，讓高層官員不得不開始警覺。德國11日創下了自年初疫情爆發以來的最高紀錄，單日新增2萬9875例確診、585人死亡。

德國公衛機構羅伯特科赫研究所（RKI）所長維勒（Lothar Wieler）表示，德國現在的情況「極其脆弱」。總理梅克爾也在聯邦議院的演說中呼籲，需要採取更嚴格的措施，「每天有500人死亡是令人無法接受的。」科學家們表示，數字突然爆增是因為德國人在減少社交接觸方面做得還不夠。內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）警告，奪回控制權的唯一機會就是立即封鎖，如果等到聖誕節，未來幾個月將要與高確診數鬥爭。

此外，在東歐方面，烏克蘭11日有285人死亡，創下最高的單日死亡紀錄。俄羅斯則傳出，在過去24小時之內有613人死於新冠肺炎，不但突破俄國紀錄，也使得總死亡人數來到4萬5893人，其中以莫斯科與聖彼得堡的狀況最為嚴重。上周開始，俄羅斯針對醫生、教師與社會工作者開始施打Sputnik V新冠疫苗。Sputnik的支持者聲稱，這款疫苗能提供95%的保護力，但目前公布的數據僅為中期結果。

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