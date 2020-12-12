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醉茫版愛的迫降！比基尼妹酒後騎馬奔馳　清醒發現已「跨越國界」

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▲▼美國比基尼辣妹酒後斷片，醒來之後發現自己騎在馬背上，並跨越國界進入墨西哥叢林。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

▲美國比基尼辣妹酒後斷片，醒來之後發現自己騎在馬背上，並跨越國界進入了墨西哥叢林。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

記者張寧倢／編譯

美國一名比基尼辣妹莉茲（Liz）於10日晚間出門喝酒，結果醉得不省人事，隔天早上醒來之後發現自己騎在一匹馬上，一旁2名小男孩也騎著馬，但他們講的卻是西班牙語，莉茲才驚覺，自己已經「跨越國界」來到了墨西哥叢林，但她對整個過程卻絲毫沒有印象。她用手機錄影上傳網路，很快就吸引超過1000萬次觀看。

根據《每日星報》報導，美國一名年輕辣妹莉茲11日在影片分享社群TikTok上傳一段影片，她騎著馬匹在森林裡遊蕩，身邊還有2個小男孩也騎著馬，不斷回頭用西班牙語對莉茲說話，但她卻一句也聽不懂。莉茲在影片中用英文解釋，自己現在在「墨西哥」，因為昨天晚上喝醉了，所以她也不知道自己是怎麼到這裡來的，「沒有人跟我說同一種語言，他們聽不懂我說什麼，我不知道我要去哪。」

▲▼美國比基尼辣妹酒後斷片，醒來之後發現自己騎在馬背上，並跨越國界進入墨西哥叢林。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

▲莉茲表示，她不知道自己為何會身處叢林，也不知道現在該往哪去。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

莉茲接著表示，她醒來之後自己就在馬上，還把所有的東西都掛在馬背上，邊說鏡頭還不忘拍向身下的棕色馬匹。儘管莉茲在影片中看起來能輕鬆應對，試圖以玩笑的方式解釋這個情況，但在馬走向下坡時，莉茲還是忍不住對著男孩們尖叫道，「我好害怕！」影片上傳後觀看數迅速飆破1000萬次，還有數千則留言，其中有些網友表示，真的很擔心她的安全，也有人認為她一開始就不應該喝成這樣。

▲▼美國比基尼辣妹酒後斷片，醒來之後發現自己騎在馬背上，並跨越國界進入墨西哥叢林。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

▲莉茲事發隔天拍影片向網友報平安。（圖／翻攝自TikTok／@lizzyfromtheblock99）

隔日，莉茲再度上傳影片向網友「報平安」，她因為昨晚手機沒電，無法再更新自己的狀況。接著，莉茲針對整個事件作出解釋，她所騎的馬匹與原本的同行者走散了，但她後來仍然安全抵達一家旅館，現在狀態非常好。據說，馬也回到了一開始當地男孩們發現莉茲的瀑布。

@lizzyfromtheblock99 original sound - Liz

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