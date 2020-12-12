　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趙斗淳婚後犯下11前科　妻請願書曝光：我老公是「懂禮貌」的人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓性暴力重大犯趙斗淳12日出獄。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓性犯罪者趙斗淳出獄時穿的長羽絨外套廠商，希望各大媒體打上馬賽克，以避免商譽受損。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓「性魔」趙斗淳2008年酒後在教會廁所性侵8歲女童，導致受害者腸子流出，終身必須倚靠人工肛門與尿袋過活，殘忍罪行還被翻拍成電影《素媛》（台譯《希望：為愛重生》），於12日上午出獄後，再度引發社會關注。有韓媒報導，趙斗淳妻子曾提交的請願書中，竟稱丈夫是「懂禮貌的人」、「在家行為良好」。

根據南韓《慶北新聞》、《畿湖日報》報導，南韓社會對趙斗淳（조두순）的出獄高度關注，有電視台節日前就曝光了2008年他首次被移交審判時，妻子向法院提交的請願書內容，其中竟稱趙斗淳在家中的行為表現一切良好，結婚20年來做飯、醃菜、洗衣、打掃等，所有家務事都由他一手包辦，而且從來沒有生過氣，很多人都稱讚他是「很懂禮貌」的人。

報導指出，趙斗淳妻子也在請願書中提到，「除了老公喝酒後會到處遊蕩之外，我的內心與家裡人都是非常和平的家庭。」然而，與妻子的主張相互矛盾的是，趙斗淳共有17項暴力、竊盜、強姦與殺人前科，其中就有11起罪行是在結婚後才犯下的，誇張的紀錄也給外界帶來相當大的震撼。

被稱為「人間惡魔」的重大性侵犯趙斗淳在服刑12年後於12日上午出獄，搭車前往故鄉安山市的遵法支援中心，但他步出大門時卻將雙手背在身後，這在南韓社會代表了傲慢的上位者，氣得現場民眾對運送專車敲打猛踹，還有人衝上車頂狂跳。據悉，雖然趙斗淳未來將佩戴電子腳鐐7年、公開與主動告知個資5年，但這樣的處分仍被南韓民眾詬病「判太輕」。

更多相關新聞
►民眾跳車頂、蛋洗家門...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大
►趙斗淳長相公開！官網一度癱瘓　傳截圖就違法…網：性侵有人權？
►趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
「A片女主哭著做」真的被硬上！美國媽Pornhub找到失蹤女
打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美國爆不良反應　FDA堅稱沒問題
快訊／男新竹登山　入口處突倒地亡
千萬賓利下匝道不排隊左右飄！釀4車撞2團　撞爛天價維修費曝
快訊／台南男子拜訪叔叔　驚見他趴水塘溺死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約「BMW車」突衝進抗議人群！6人受傷　目擊者：車不停加速

「開趴爛醉」把3歲愛女鎖門外！-15度活活凍死　母辯：她夢遊

台二代獲拜登提名貿易代表！　戴琪：很驕傲代表美國對中國提告

快訊／日本岩手外海規模5.5地震　新幹線一度停駛！

趙斗淳婚後犯下11前科　妻請願書曝光：我老公是「懂禮貌」的人！

台灣「0封城」辦同志遊行…超乎國際想像！　美媒讚：如身在未來

美政府缺錢差點「今晚就關門」...川普急簽署一週臨時預算案！

提無效票官司力拚翻盤！威斯康辛州確定受理「川普上訴」

丟年薪百萬工作！正妹師改行賣辣照「露南半球」月薪90萬

新冠肺炎全球確診破7000萬人！　兩周內爆增1000萬病例

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

幫哈士奇「裝GPS」去森林散步　一打開紀錄見謎樣路徑快笑瘋XD

紐約「BMW車」突衝進抗議人群！6人受傷　目擊者：車不停加速

「開趴爛醉」把3歲愛女鎖門外！-15度活活凍死　母辯：她夢遊

台二代獲拜登提名貿易代表！　戴琪：很驕傲代表美國對中國提告

快訊／日本岩手外海規模5.5地震　新幹線一度停駛！

趙斗淳婚後犯下11前科　妻請願書曝光：我老公是「懂禮貌」的人！

台灣「0封城」辦同志遊行…超乎國際想像！　美媒讚：如身在未來

美政府缺錢差點「今晚就關門」...川普急簽署一週臨時預算案！

提無效票官司力拚翻盤！威斯康辛州確定受理「川普上訴」

丟年薪百萬工作！正妹師改行賣辣照「露南半球」月薪90萬

新冠肺炎全球確診破7000萬人！　兩周內爆增1000萬病例

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

紐約「BMW車」突衝進抗議人群！6人受傷　目擊者：車不停加速

「雙城盃」圍棋賽　台北、上海青年網路連線對弈

阿里巴巴唯一P12算法專家調職　陸媒：進入螞蟻金服

臥蠶到底在哪裡？彩妝師親授1招　秒找出正確位置

中職／新賽程恐壓縮先發空間　陳仕朋：跟洋投競爭

瑞佛斯證實「快艇有人不喜歡喬治」　洛城新貴續約前曾想甩賣PG？

超商上班沒年終？　店員曝「天堂級待遇10萬起跳」：很敢給

TMA紅毯／金希澈久違登台！TWICE七人現身　頌樂「外罩薄紗」辣翻

「開趴爛醉」把3歲愛女鎖門外！-15度活活凍死　母辯：她夢遊

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

真有外星人！美國保密協議簽下去了

泰王要讓「出家廢后」復位　貴妃急了

Google導航抄小路　他凍死慘成人肉冰柱

網紅虐死「懷孕女友」直播！死因逆轉：非凍死

自導自演討獎勵！2小學生害女童溺斃

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

美參院壓倒性通過「挺台抗中」國防授權法案　送交川普簽署

拚提早退伍　天兵步槍射自己膝蓋

澳洲握大殺器卡死中國　李正皓：有種禁鐵

趙斗淳長相公開！截圖散布可罰130萬

民眾跳車頂...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大

川普翻盤失敗！最高法院駁回違憲訴訟

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！

更多熱門

相關新聞

即／日本規模5.5地震　新幹線一度停駛！

即／日本規模5.5地震　新幹線一度停駛！

日本岩手縣在當地時間12日16時19分左右發生地震，震央位於岩手縣外海（北緯40.1度，東經142.2度），深度50公里，最大震度5弱，預估規模5.5，並無海嘯風險。

民眾跳車頂...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大

民眾跳車頂...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大

趙斗淳長相公開！截圖散布可罰130萬

趙斗淳長相公開！截圖散布可罰130萬

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

趙斗淳「手背身後」傲慢鞠躬

趙斗淳「手背身後」傲慢鞠躬

關鍵字：

南韓趙斗淳性侵性犯罪性暴力未成年日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

知名部落客「肺腺癌」病逝

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

仿妝夭后37歲癌逝！遺言曝光3萬人哀悼

館長中槍105天硬舉177kg連續9下

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

青青改名曝超兇福利「真的脫了」

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

女兒「那叔叔是誰」 Grace戳破超暖原因

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面