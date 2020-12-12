美政府缺錢差點「今晚就關門」...川普急簽署一週臨時預算案！

▲美國總統川普簽署為期一週的臨時預算。（圖／路透）



文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天通過一項為期一週的臨時預算案，總統川普隨後簽署生效。這項臨時預算案可避免政府關門，國會議員也得以就疫情紓困案繼續協商。

數天前，聯邦眾議院已先通過此案，參議院透過口頭表決通過後，美國所有聯邦機關就可獲得足以運作到12月18日的資金。

美國聯邦機關的運作，預定到今天午夜就無錢可用；白宮說，川普今晚在最後關頭前數小時簽署了此案。

法新社報導，在美國遭逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例及病故人數激增、家戶及企業苦無經濟紓困的情況下，這項效期一週的臨時預算案將可避免政府關門窘境。

國會議員現在有更多時間擬定紓困案，其中很多人希望能把紓困案納入一項全面的綜合支出法案。

但國會議員在疫情紓困和2021財政年度聯邦資金的議題上爭論不休，在耶誕假期休會之前，最後幾天的立法工作勢必如火如荼。

臨時預算案先前遇到一些程序上的障礙，例如共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）以及無黨派參議員桑德斯（Bernie Sanders）都試圖替美國人爭取新一輪可直接領取的補貼支票。

桑德斯曾揚言要拖延臨時預算案，除非預算案納入成人可領1200美元支票、兒童可領500美元支票的條文；但他今天暫時讓步。他在議場內說，他今天可以撤回異議，但下週就不會這麼做了，若參議院不通過直接補貼美國家戶，「我們耶誕節就不用回家過了」。

一個跨黨派國會議員團體一直在推動一項9080億美元的經濟振興方案，內容包括新的失業補助、援助各州及地方政府，並為企業提供有限責任保護。

但共和、民主兩黨領袖對這個方案意見分歧。參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）堅稱這套方案行不通，有些企業因疫情而訴訟纏身，他想替這些企業爭取更廣泛的責任保護。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則說，數以百萬計的美國人正面對數十年來最慘重的經濟衰退，國家也正面臨一個世紀以來最嚴重的公衛危機，而麥康奈還提出這種要求，令人難以置信。

另外，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天預告，她可能會要求眾議員們留在華府，直到振興方案通過為止；若有必要，甚至不放人回鄉過耶誕節。

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