俄網紅「收押照」曝！冷血虐死女友　母泣訴：我兒子很乖不會殺人

▲俄羅斯30歲直播主斯塔（Stas Reshetnikov）收押照。（圖／翻攝自Правда-ТВ.ru）



記者張方瑀／綜合外媒報導

俄羅斯30歲直播主斯塔（Stas Reshetnikov）2日直播時，為了讓網友抖內1000美元，便將懷孕女友瓦倫蒂娜關在攝氏0度以下的戶外數小時後死亡；12日驗屍報告出爐，瓦倫蒂娜死因居然是頭部外傷而非凍死，斯塔也坦承當天有出拳毆打女友。斯塔的母親日前接受媒體訪問時竟還表示，「我兒子很乖，不可能殺人。」

根據俄媒報導，斯塔的母親葉林娜（Elena Reshetnyak）9日接受採訪時表示，她不相信兒子會故意做壞事，因為他是一個很乖的男孩，不論是就學還是當兵服役期間，性格都非常積極向上，「他都會在家門掛一張卡片，讓我下班回家時能夠看到。」

▲直播主母親葉林娜接受媒體訪問。（圖／翻攝自Радио Комсомольская Правда）



葉林娜強調，「兒子剛開始做直播時我會收看，但後來因為播出時間都在深夜，所以我就沒看了」、「直播賺的錢不多，他不會為了錢而傷害別人」。

葉林娜說，她曾經和瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）見過3次面，但斯塔從未說那是他女朋友，也沒有說過任何好話，「每個人都很擔心，但他不可能殺了她，瓦倫蒂娜說話總帶有挑釁，我還覺得她有點神經質。」

瓦倫蒂娜的驗屍報告指出，她的死因並非凍死，而是頭部受創，生前頭部有多處瘀傷及軟組織出血。斯塔應訊時也坦承，當天與瓦倫蒂娜有發生過爭執，曾經多次毆打死者的臉部。據悉，斯塔目前仍在接受調查，將被收押至2月3日，若被判過失殺人罪，將面臨最高15年的刑期。

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