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丟年薪百萬工作！正妹師改行賣辣照「露南半球」月薪90萬

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▲美國女老師丟飯碗。（圖／翻攝自instagram／rileysummers.tv）

▲美國女老師丟飯碗後改行當網紅，收入暴增。（圖／翻攝自instagram／rileysummers.tv）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，許多學校紛紛停課或改採遠距教學，導致不少教職人員丟了飯碗。美國23歲女老師萊莉（Riley Summers）正因為學校停課因此被裁員，不過由於生活仍需要維持，她只好改行當起網紅，靠著販賣自己的性感照片、影片維生，沒想到卻歪打正著，現在每周收入高達6000英鎊（約新台幣22.3萬）！

根據《太陽報》報導，萊莉因為原本任教的學校停課，導致失去了每年2萬7000英鎊（約新台幣100萬）的教職工作，但由於教學工作機會少，加上生計總得繼續維持，因此原本生性害羞的她，只好嘗試在Instagram上當起模特兒。

▲美國女老師丟飯碗。（圖／翻攝自instagram／rileysummers.tv）

▲Riley Summers在收費平台上開設頻道。（圖／翻攝自Nudiez）

萊莉靠著亮眼的外表和姣好的身材馬上就在IG上吸引許多網友關注，隨後她也在成人收費平台《Nudiez》上開設頻道，並靠著上傳自己的性感照片和影片，不但收穫120萬名粉絲，且每周收入高達6000英鎊（約新台幣22.3萬）。

萊莉表示，「雖然我丟了工作，但這也讓我開啟了一道我意想不到的門，其實我本來對社交媒體非常陌生，但現在我很喜歡它，也特別享受社交媒體帶給我性感和樂趣的機會，但同時又能和粉絲之間保持著某種距離。這讓我感到很自信，只要我上傳一張照片，我的腎上腺素都會激增。」

▲美國女老師丟飯碗。（圖／翻攝自instagram／rileysummers.tv）

▲上傳性感照是萊莉最大的興趣。（圖／翻攝自instagram／rileysummers.tv）

萊莉說，「我和粉絲之間的互動，可以讓他們感到與眾不同，即使實際上他們的生活可能並不特別。」此外，萊莉也透露自己目前有交往對象，但卻覺得自己「一直在被求婚」，「只要有人在我的照片下寫下讚美我的留言，即使非常簡單，但我也會覺得非常開心，就像是在餅乾上塗上奶油一樣讓人發笑。」

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