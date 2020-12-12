台灣「0封城」辦同志遊行…超乎國際想像！　美媒讚：如身在未來

▲荷蘭父母帶2個女兒參與同志大遊行。（圖／記者崔至雲攝）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電

美國網路媒體BuzzFeed近日報導，台灣、澳洲、紐西蘭、韓國等國控制疫情得宜，民眾過著令人稱羨的正常生活。其中台北同志大遊行，對在台灣的美國人說「好像身在未來」。

這篇9日刊出的報導以「『有疫情嗎？』沒有疫情的國家生活是怎麼過的？」為題，將兩名記者越洋訪問紐西蘭、澳洲、台灣、泰國的心得躍然紙上，探討這些國家如何控制疫情，幾乎使人們忘了疫情存在。

報導指出，走進餐廳吃一頓，跟家人享受大餐，是一件平凡也不過的事情，但在2020年卻變成值得報導的新聞，許多受困疫情之中的國家的人們對此感到羨慕又嫉妒。

10月底在台北舉行的同志大遊行，成為這篇報導的鮮明例子之一。去年到台灣教英語的25歲美國年輕人裴利．張（Perry Truong）在報導中分享了參與同志遊行的經驗。

他說：「同志遊行非常盛大，很多人出來。我不擔心會得到病毒，我不害怕在公眾場所沒戴口罩。我想不到更好的說法：這裡一切如常。」

▲美國深陷疫情9個月。（圖／路透）



報導指出，美國深陷疫情9個月，疫情之前的生活好像是遙遠的回憶。但裴利．張感覺不到疫情存在，「人們在10年之後講到這件事，他們會說『記得那場疫情嗎？』我會回答『什麼疫情』」。

裴利．張在台灣生活，已經一段時間沒有本土案例，而美國確診達1500萬，他無法想像美國的疫情有多嚴重。

他說：「我是如此脫節，我甚至無法體會身在美國是什麼感覺。感覺好像我是身在未來，回頭看著這些日子過得辛苦的人們。 」

報導列舉了幾個國家人們照常生活、聽演唱會、看表演與朋友聚會的照片，指出能過著正常生活「不是奇蹟，而是努力爭取來的成績」。

地理上的隔絕、政府反應得當，亞太地區幾個國家把感染人數控制到很低，甚至接近於零，其中澳洲與紐西蘭採取嚴格的封城措施，台灣、新加坡和韓國，運用科技追蹤接觸史，培養戴口罩的習慣，沒有封城就能控制疫情。

這些國家仍然允許入境，但必須經過嚴格的隔離措施。在台灣才剛發生，菲律賓移工因為踏出房間8秒而受罰新台幣10萬元。而澳洲只限公民入境，必須在同一個房間隔離14天，連窗戶也不能打開，飯店外有警衛巡邏，自付約新台幣6萬元的費用。

報導引述澳洲心理學專家的分析，澳洲防疫成功未必是人民多相信政府，而是每個人知道如果配合防疫政策，對彼此都有好處。

►台北同志遊行破13萬人 荷蘭媽帶2女扮ELSA上街：小孩愛上同性別也支持

►新冠肺炎全球確診破7000萬人！ 兩周內爆增1000萬病例

►打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人有不良反應...FDA堅稱：沒問題