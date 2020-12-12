水貂後再爆動物確診！美國雪豹集體染新冠　曾接觸無症狀工作人員

▲路易維爾動物園的3隻雪豹NeeCee、Kimti和Meru新冠病毒檢測呈現陽性。（圖／翻攝自Facebook／@LouisvilleZoo）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國路易維爾動物園（Louisville Zoo）有3隻雪豹日前出現病毒感染症狀後，園方11日證實，包含2隻雄性、1隻雌性雪豹被檢測出新冠病毒呈現陽性，懷疑是與一名無症狀的工作人員接觸後遭感染，成為世界上第6種因人類接觸感染新冠病毒的動物。

根據CNN、《今日美國》報導，肯塔基州路易維爾動物園與美國農業部動植物衛生檢驗署於11日證實，園內1隻母雪豹NeeCee被檢測出新冠病毒程現陽性反應後，2隻公雪豹也隨後確診，園長沃查克（John Walczak）表示，這3隻美洲豹兩周前開始出現呼吸稍喘、乾咳等輕微症狀，樣本送檢後確認為SARS-CoV-2，即導致人類感染COVID-19的病毒，預計能完全康復，也沒有其他動物被感染。

▲NeeCee是第一隻全世界確診新冠的雪豹。（圖／翻攝自Facebook／@LouisvilleZoo）

園內獸醫吉邁西（Zoli Gyimesi）表示，園方推測NeeCee是被一名無症狀的職員感染的，新冠病毒是人傳人的疾病，但偶爾會傳染給接觸過的動物，而動物就是透過進行SARS-CoV-2檢測得知是否確診。據報導，雪豹是迄今第6種被人類傳染新冠病毒的動物，此前包括貓、狗、馬來亞虎、非洲獅等動物也遭到感染。根據美國疾病控防中心表示，雖然全球有數千隻水貂染疫後喪生，但多數動物病例中狀況並不致命。

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