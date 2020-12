傳泰王要讓「出家廢后」復位…全因她是王子生母！　貴妃王后急了

▲泰王與第3任妻子西拉米(Srirasmi Suwadee)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

泰國王室宮鬥戲碼不斷,除了貴妃詩妮娜再度赴寵與王后爭位之外,近來又有消息傳出,泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)有意恢復第3任妻子西拉米的王室地位,讓提幫功王子能夠重溫母子天倫,也希望藉此消弭派系鬥爭。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)9日在推特發文指出,「有越來越多的傳言指出,(泰王)這幾天內將會宣布恢復第3任離婚妻子西拉米(Srirasmi Suwadee)的王室地位。」他也指出,目前還無法證實消息是否為真。

Rumours are getting stronger that there will be an announcement within a couple of days restoring royal status to King Vajiralongkorn’s divorced third wife Srirasmi. I can’t confirm for sure if the rumours are true yet. pic.twitter.com/i09wqADjqT