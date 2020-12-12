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「開趴爛醉」把3歲愛女鎖門外！-15度活活凍死　母辯：她夢遊

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▲▼ 3歲女童遭爛醉母鎖門外...-15度慘遭凍死 。（圖／翻攝自VKontakte）

▲3歲的安潔莉娜被關在-15度的門外整夜。（圖／翻攝自VKontakte）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名年僅3歲的女童5日被母親發現陳屍在自家公寓的大廳，當時該處並無暖氣，溫度僅-15度。據悉，前一天晚上家中正好在舉辦女童妹妹的生日派對，當地媒體報導，死者母親疑似故意將她趕出家門，但卻雙雙喝醉，導致她獨自一人在寒冷的走廊過夜，最後活活被凍死。對此，女童母親卻堅稱，是女童夢遊走出家門後，自己進不來才會被冷死。

根據當地媒體Crimea.KP報導，安潔莉娜的家人4日在家中替她1歲的妹妹舉辦生日派對，但最後卻演變成「成人間的派對」，包含她的23歲母親在內，幾乎所有大人都喝得爛醉。而安潔莉娜疑似是因為「妨礙到喝醉的大人」，才會被趕到門外。據悉，當時公寓的走廊與大廳只有-15度。

▲▼ 3歲女童遭爛醉母鎖門外...-15度慘遭凍死 。（圖／翻攝自VKontakte）

▲思維特拉娜隔天才發現女兒已經被凍死。（圖／翻攝自VKontakte）

安潔莉娜的媽媽思維特拉娜直到隔天早上醒來，才發現女兒並沒有躺在床上，這才嚇得四處搜尋，最後則在公寓大廳找到全身冰冷、已經斷氣的安潔莉娜。警方目前已經對思維特拉娜提出刑事訴訟，並指控她疏忽照顧導致女兒慘死，如果罪名成立，她將面臨2年以下的刑期。

對此，思維特拉娜卻聲稱，她並沒有把安潔莉娜趕到門外，是女兒自己夢遊走出家門，才會被凍死。她說，「前一天晚上，我把她哄睡在自己的床上。但她有夢遊的習慣，所以才會自己跑去大廳，可能是因為外面太暗，導致她找不到門把，回不了家，才會在門外凍死。」

檢方則表示，接下來將會派出專業的心理學家進行問話，以確定思維特拉娜所言是否為真。事發後，思維特拉娜的1歲女兒已經被社福機構帶走，在案件調查清楚以前，暫時無法回到母親身邊。

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