　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！　首批290萬劑下周開始配送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

▲美國食品藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞疫苗緊急使用。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

《紐約時報》最新消息指出，美國食品藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞疫苗緊急使用，第一批共290萬劑疫苗將從21日開始運送，預估明年3月之前能提供1億劑。美國也成為繼英國、巴林、加拿大、沙烏地阿拉伯與墨西哥後，全球第6個批准使用輝瑞疫苗的國家。

《紐約時報》獲得兩名匿名人士消息指出，FDA已經批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國合作夥伴「BioNTech」共同研發的疫苗緊急使用。據了解，首批290萬劑疫苗將提供給醫護人員與養老院居民優先施打。

根據各州提出的名單，人口眾多的佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）、坦帕市（Tampa）、邁阿密市（Miami）、奧蘭多市（Orlando）和好萊塢市（Hollywood）也在首批優先名單中。

美國成為繼英國、巴林、加拿大與墨西哥後，全球第5個批准使用輝瑞疫苗的國家；輝瑞也和美國政府達成協議，在明年3月之前能提供1億劑疫苗，讓民眾免費施打。

 
ET快訊
曾嗆要買下台積電！紫光集團再爆「債務危機」淒涼現狀曝
快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！首批290萬劑下周開始配送
青青改名曝超兇福利「真的脫了」！3段狂晃片瘋傳
快訊／新冠肺炎再增8例確診　指揮中心下午2時說明
趙斗淳出獄「手背身後」傲慢鞠躬記者爆氣　民眾怒跳車頂
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！　首批290萬劑下周開始配送

疫情爆發327天來最高峰！南韓爆增950例...療養院、教會再爆群聚

川普翻盤失敗！美「最高法院」駁回違憲訴訟　62張選舉人票告吹

首位台裔太空人將上月球！　49歲林其兒入選NASA「登月計畫」

高中輟學淪落街頭！搖滾男孩大逆襲變CEO　身價破20億

路透：中國發起「灰色地帶」戰術　消磨台灣抵抗意志

美參院壓倒性通過「挺台抗中」國防授權法案　送交川普簽署

美國加速授權「輝瑞新冠疫苗」接種　最快14日就能施打

網紅虐死「懷孕女友」直播2小時！死因大逆轉…他認：有出拳毆打

「自導自演」救人變殺人！小學生推女童落水…眼睜睜看她溺斃

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！　首批290萬劑下周開始配送

疫情爆發327天來最高峰！南韓爆增950例...療養院、教會再爆群聚

川普翻盤失敗！美「最高法院」駁回違憲訴訟　62張選舉人票告吹

首位台裔太空人將上月球！　49歲林其兒入選NASA「登月計畫」

高中輟學淪落街頭！搖滾男孩大逆襲變CEO　身價破20億

路透：中國發起「灰色地帶」戰術　消磨台灣抵抗意志

美參院壓倒性通過「挺台抗中」國防授權法案　送交川普簽署

美國加速授權「輝瑞新冠疫苗」接種　最快14日就能施打

網紅虐死「懷孕女友」直播2小時！死因大逆轉…他認：有出拳毆打

「自導自演」救人變殺人！小學生推女童落水…眼睜睜看她溺斃

搶1席少棒外卡賽...全民激戰！彰化東山國小獲按讚11764次勝出

倒數3天免費搭！「淡海輕軌藍海線」12/15起收費　直達漁人碼頭30元

蘋果有意併Wondery　卻被亞馬遜搶快一步「提親」

吊車碰撞廣告桿故障危及道路安全　警主動發現積極協助排除

全台最大「薑餅屋城市」超夢幻！隱身教堂內　還有浪漫聖誕隧道

小瑪吃飽秒躺平！縮手等蓋被　網暴動：好想吸粉紅肚皮

康是美、屈臣氏12/16推「三麗鷗醫用口罩」，可愛卡通人物一次擁有

牡丹高士部落首創「社區菌種中心」　輔導林下經濟有成

台商入住防疫旅館人員環境都陰性　陳時中：本土可能性越來越低

屏東勞動大學課程超實用　牡丹學員往返5小時不缺課　

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

網紅虐死「懷孕女友」直播！死因逆轉：非凍死

Google導航抄小路　他凍死慘成人肉冰柱

真有外星人！美國保密協議簽下去了

自導自演討獎勵！2小學生害女童溺斃

美參院壓倒性通過「挺台抗中」國防授權法案　送交川普簽署

澳洲握大殺器卡死中國　李正皓：有種禁鐵

拚提早退伍　天兵步槍射自己膝蓋

路透：中國發起灰色地帶戰術　消磨台灣抵抗意志

性魔趙斗淳出獄　民眾：交給我們

美國加速授權　輝瑞新冠疫苗接種

高中淪落街頭！他今身價破20億

不爽拜登勝選　德州議員提獨立公投案

渣男虐死「懷孕女友」收抖內直播...下場曝光！

更多熱門

相關新聞

第一批中國製造疫苗抵達埃及！

第一批中國製造疫苗抵達埃及！

由阿聯酋方面提供的，首批中國國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在當地時間12月10日晚運抵埃及開羅國際機場。埃及衛生與人口部長哈萊（Hala Zayed）在現場的新聞發布會上強調中國疫苗的安全性，稱埃及方面曾進行臨床試驗，她本人更是其中一名志願者。

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

川普翻盤失敗！最高法院駁回違憲訴訟

川普翻盤失敗！最高法院駁回違憲訴訟

增8例境外移入　指揮中心下午2時說明

增8例境外移入　指揮中心下午2時說明

美軍將任命首位「女性航母艦長」

美軍將任命首位「女性航母艦長」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗輝瑞北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

知名部落客「肺腺癌」病逝

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

中天員工抱蔡衍明大哭！

趙斗淳「滿頭白髮」真面目現身！

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面