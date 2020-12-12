首位台裔太空人將上月球！　49歲林其兒入選NASA「登月計畫」

▲林其兒 。（圖／翻攝自NASA官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前公布18名太空人團隊，他們將參與「阿提米絲」（Artemis）登月計畫，當中一位是現年47歲、出生在台灣台北市的男性太空人林其兒（Kjell N. Lindgren）。

美國太空總署新聞稿指出，副總統彭斯（Mike Pence）兼任國家太空委員會主席，10日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）介紹18名太空人，當中一般為女性，他們將為「阿提米絲」登月計畫展開訓練。

根據NASA公布的相關資訊，當中一名男太空人是1973年1月23日在台北出生、今年49歲的林其兒，其母親為台灣人、父親為瑞典人。

林其兒隨家人遷居美國中西部，高中畢業後考進美國空軍學院，主修生物、副修中文，1996年取得碩士學位，2002年取得科羅拉多州立大學醫學系畢業取得醫學士學位，2007年取得德州大學醫學分部公共衛生碩士學位，翌年完成太空醫學住院醫師訓練。

▲ 林其兒在台北出生。（圖／翻攝自NASA官網）

據悉，林其兒在2009年入選為美國太空總署太空人，曾任「STS-130」太空梭任務航空軍醫；2015年7月22日參與遠征「44/45」任務，曾進入國際太空站，在太空站待了141天，同年12月11日回到地球，是史上首位在台灣出生的太空人。

至於「阿提米絲」登月計畫，NASA設定在2024年之前實現目標，但可能性愈來愈渺茫，即將到來的政府更替也增加了不確定性。