路透：中國發起「灰色地帶」戰術　消磨台灣抵抗意志

▲中華民國109年國慶大會，F16衝場。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社台北11日綜合外電報導

路透社報導，台海兩岸衝突其實已經展開，只是共軍並非打登陸戰，而是設法消耗台灣的戰力與鬥志，美方建議台灣不必每次都派戰機升空攔截入侵西南防空識別區的中共海上巡邏機。

此外，路透這篇特別報導引述的台灣與美方官員一致認為，台灣必須提升自己的國防能力，不能單靠美國，而台灣的軍力之前有空洞化現象，蔡英文政府明年的國防預算則增加了10%。

中共軍機今年頻頻擾台，昨天又有1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。路透社特稿分析，中國正對台灣發動「灰色地帶」作戰，藉軍機擾台等威脅，消磨台灣抵抗意志。

數十年來，台灣持續為與中國爆發衝突備戰。路透社指出，中國幾個月前消除統治港人的挑戰後，已轉向台灣這個風險更高的目標。而且從某些角度來看，台灣準備了數十年的戰鬥已經開打。

但這並非派兵搶灘這種台灣長久擔心的最終劇烈戰鬥。擁有200萬軍力的解放軍正採取「灰色地帶作戰」（gray zone warfare）的非常規衝突形式，目標是藉消耗對手讓台灣屈服，不用發動真正的槍砲戰。

數名現任和退役台、美高階軍官表示，北京現正發動一波波空中威脅性突襲，同時強化既有對台施壓的策略，以侵蝕台灣的抵抗意志。他們說共機擾台行為可與兩棲登陸演習、海軍巡邏、網路攻擊、外交孤立等施壓作法相輔相成。

路透社分析，對中國國家主席習近平和中國共產黨來說，任何猛烈軍事行動勢將構成嚴重風險，北京可能淪為國際公敵。除此之外，發動兩棲作戰登陸最窄處130公里的台灣海峽，過程可能極其困難及血腥，且台灣軍隊70年來已強化少數幾個適合中國搶灘的地點，有能力打擊公然來犯的部隊。

基於這些理由，有些人認為兩岸極不可能發生全面戰爭。兩名位於台北的外交消息人士引述西方安全官員簡報表示，他們並未改變對於台海可能發生常規戰爭的評估。其中一人表示：「中國沒有準備戰爭的跡象。」

前述風險因素在某種程度上，或許可解釋習近平為何選擇灰色地帶作戰。這樣一來，中國軍隊毋須開一槍，就能讓台灣空軍承受極大壓力。

目前解放軍幾乎天天出動軍機逼近台灣周邊空域，有時一天出動多個架次突襲。根據路透社彙整台灣國防部官方聲明資料，自9月中起，擾台共機已超過100架次，其中不乏最強而有力的戰鬥機和轟炸機。

藉由加快行動步調，解放軍可對規模相對較小的台灣軍方施加不對稱的壓力。依據五角大廈9月公布的中國軍力年度報告，中國軍隊擁有超過2000架戰鬥機、轟炸機和其他軍機；台灣戰機則為400架左右。

台、美軍事分析家表示，如果共機持續擾台施壓，久而久之，台灣軍機的燃料成本、飛行員疲乏及損耗，將威脅台灣空軍的戰備能力；不停的威脅也將對處於守勢的一方構成心理壓力。

去年卸下參謀總長職位的李喜明上將接受路透社訪問時形容，共機侵犯策略極其有效。他說：「你說這是你家院子，結果你的鄰居老是在院子裡閒逛。他們用那種動作主張那是他們的院子，而且他們的院子離你家只有一步之遙。」

李喜明認為，目前唯一限制解放軍發動全面攻勢的因素，在於他們尚未取得占領全島所需的壓倒性火力；然而即便如此，中國過去20年來擴軍的成果，代表他們現在已大幅超前台灣。李喜明說：「時間肯定沒站在台灣這邊。…對他們來說，累積足夠力量只是時間早晚問題。」

美國總統川普政府一名高官則表示，美國已建議台灣不需每次中國派海上巡邏機侵犯台灣西南防空識別區，都得升空因應，進而產生「不必要負擔」，畢竟多數共機距離本島仍有100英里以上。

但在威脅加劇之際，台灣軍隊並未妥善準備好因應。路透社訪問現任與卸任台灣政府官員、現役與退役軍官、義務役和後備軍人、美國等外國軍事專家，他們在訪問中指出台灣的嚴重弱點。

台灣軍方歷經數十年的孤立和數任政府軍費不足，其軍力已出現空洞化。

現任和退役台灣軍官說，若中國侵犯台灣，島上多數昂貴硬體設施，不太可能逃過解放軍一系列精準飛彈和空襲；要擊退中國軍隊搶灘登陸並對抗空中攻勢，頂尖、有韌性的地面部隊將是關鍵。

台灣軍人和西方觀察家提到，台灣戰備和部隊訓練面臨嚴重惡化，尤其是陸軍部隊。一名陳姓義務役陸軍軍人告訴路透社，受訓期間他打靶只打了30至40發子彈，而且沒有人教他卡彈時如何清槍。他說：「我不認為我有能力打仗。…我不認為我是合格的軍人。」

美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）因台灣政府出資的研究計畫，去年多半時間待在台灣評估防禦能力。現為日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）研究員的他說：「（台灣）軍隊已經裁軍。…為保家衛國而戰，彷彿變成其他人的責任。」

5名美國退役高階指揮官告訴路透社，台灣把自己的命運置於華府手中，但美國及其盟友有可能會在台海之戰敗給中國，或者來不及馳援。

面臨來自國內和華府強化台灣防禦力的壓力，台灣已採取行動因應。根據路透社依政府數據估算結果，政府計劃明年國防預算將增加逾10%，來到新台幣4534億元。

國防部在以書面方式回覆路透的問題時，否認台灣無法自衛以及高價取得的軍事硬體無法承受中國攻擊的說法。國防部並說，台灣的空防已經加強，而且「非對稱性與機動作戰能力」也已提升。

國防部另外在聲明中說，現正加強海空巡邏、改善戰備能力，以制衡中國的「灰色地帶」戰術；國軍堅守不挑釁、不畏戰的立場，以及敵方愈接近台灣本島，國軍就會愈積極回應的原則。

國防部告訴路透社，透過發展國內國防工業，台灣正在強化自立能力，在國造教練機和潛艦方面也取得進展。