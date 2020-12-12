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美參院壓倒性通過「挺台抗中」國防授權法案　送交川普簽署

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國參議院今天通過國防授權法案。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國參議院今天通過國防授權法案。法案重申協助台灣維持足夠自我防衛能力，並建立太平洋威懾倡議，強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。不過法案可能遭美國總統川普否決。

美國聯邦參議院院會今天上午先通過表決，同意限制法案辯論以利表決後，在中午過後以84票贊成、 13票反對，通過2021年參眾兩院共識版國防授權法案（NDAA FY21）。

這項法案日前已於眾議院表決通過，只要送交白宮經川普簽署就能生效。川普在收到法案後，將有10天時間思考是否簽署或行使否決權將法案退回國會。

聯邦參眾兩院2021財政年度國防授權法案，涉及超過7000億美元美國國防預算。法案與台灣有關的部分主要在1260條以及9724條。1260條主要是表達國會對確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、1260A條涉及對台軍售、1260B條建議美台醫療安全夥伴關係，9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

除支持台灣外，國防授權法案中也確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，以強化美國在印太區域防禦態勢、能力和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。法案也制定多項制止中國惡意行為條款，包括避免中國取得敏感國防智慧財產權、技術和數據；要求公開在美國經營的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品和服務以及管制軍需品等。

川普日前透過推特揚言，若國防授權法案不能終結「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，他會否決國防授權法案。

川普推文中表示，「通訊端正法」第230條提供給大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，「若允許該法存在，我們的國家永遠不會安全」。1996年通過的「通訊端正法」第230條讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

對於川普可能行使否決權，眾院軍事委員會議員已表明不排除加開院會，推翻總統否決。根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。

 
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