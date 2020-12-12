「自導自演」救人變殺人！小學生推女童落水…眼睜睜看她溺斃

▲2歲女童在校園的水塔裡離奇溺斃，竟是小學生自導自演。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

日本神奈川縣一名2歲女童離奇在水塔中溺斃，被2名小學生發現。不過，警方深入調查，案情瞬間逆轉，竟是這2名小學生想得到「救人的獎勵」，親手將女童推入水塔當中。

綜合外媒報導，神奈川縣60年前曾舉辦祭典活動，活動結束後，有名年僅2歲的女童在附近小學的水塔裡溺斃，被2名小學生發現。

當時2名小學生分別就讀一年級、二年級，事件發生後，立刻通知女童的生母，帶著女童生母前往現場。不過，到場時女童已經失去生命跡象，溺斃在水塔當中。

▼2歲女童在學校的水塔溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



警方著手調查案件，發現有許多疑竇，該處小學距離祭典活動現場約200公尺，且水塔邊緣有一定的厚度，2歲的孩子要如何跑到那麼遠、又爬進水塔裡？此外，警方還在女童身上發現傷痕，直覺案情並不單純。

經過調查，警方突破了2名小學生的心防，原來女童的死，竟是2人下的狠手。事件發生前，2人曾在河邊救起差點溺斃的孩童，孩童的家長為了表達感謝，贈與了金錢、筆記本等物品，2人為了再度獲得贈與，決定「再救一個人」。

2人找到這名2歲女童，過程中為了避免聲音傳出，導致外人懷疑，因此先毆打女童，再把女童推入水塔裡，沒想到不曉得怎麼把人救起來，只能眼睜睜看女童溺斃。2名小學生的身分在短短3個月內驚人大轉變，從施救者變殺人兇手，當時又被稱作「難以控制的事件」。

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