網紅虐死「懷孕女友」直播2小時！死因大逆轉…他認：有出拳毆打

▲斯塔讓懷孕的女友在攝氏0度以下的戶外待數小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯30歲的直播主斯塔（Stas Reshetnikov）2日直播時，為了得到網友抖內1000美元（約2.9萬元新台幣），竟將懷孕的28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）關在攝氏0度以下的戶外數小時，最後將屍體拖回室內哭泣。沒想到，瓦倫蒂娜遺體的相驗報告出爐，死因竟是頭部外傷，而斯塔也坦承當天有出拳毆打女友。

斯塔在網路分享遊戲直播、情侶互動聞名，但事後被踢爆，影片都是透過「惡整」女友的方式爆紅，舉凡和朋友對瓦倫蒂娜噴辣椒水、酒後拿盤子往瓦倫蒂娜頭上砸等。

▲▼塔斯靠惡整、虐待女友吸引觀眾。（圖／翻攝自YouTube直播）

瓦倫蒂娜的驗屍報告顯示，她的血液中出現大量的毒品及酒精反應，法醫認為瓦倫蒂娜生前可能吸食大麻等毒品，但瓦倫蒂娜的友人反駁她只會小酌，不曾吸食過毒品，懷疑是斯塔強迫吸食。

綜合外媒報導，俄羅斯調查部門人士瓦拉迪（Olga Vrady）表示，瓦倫蒂娜的死因並非凍死，而是頭部受創。驗屍報告指出，瓦倫蒂娜生前頭部有多處瘀傷及軟組織出血。

▲瓦倫蒂娜死因為頭部創傷。（圖／翻攝自YouTube直播）



此外，斯塔應訊時也坦承，當天與瓦倫蒂娜有發生過爭執，曾經多次毆打死者的臉部。據悉，斯塔目前仍在接受調查，若被判過失殺人罪，將面臨最高15年的刑期。

斯塔的律師庫拉金（Evgeny Kulagin）反駁，瓦倫蒂娜頭部的情況屬於中風，並非斯塔毆打所致，將對逮捕令提出上訴，「我們繼續堅持他是無罪的。」

►「KIEHL'S冰河醣蛋白保濕霜」一用就是5罐