玩命拚提早退伍！天兵步槍「射自己膝蓋」　醫生搖頭：只能截肢

▲英國一名士兵想提早退伍，竟然自殘「開槍膝蓋」，結果必須截肢。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名陸軍士兵溫德班克（Private Carl Windebank）不滿所屬部隊醜聞頻傳，他為了離開該部隊，決定以「自殘方式」爭取提早退伍，就持步槍近距射擊自己的腿部，不料子彈的威力實在太強，貫穿腿部的同時又擊碎膝蓋骨，醫生判斷他的傷勢太嚴重，最後只能截肢保命。

根據《太陽報》報導，溫德班克服役於英國陸軍威爾斯親王皇家軍團（Princess of Wales' Royal Regiment），他不滿所屬部隊頻傳吸毒、種族歧視醜聞，遂計畫以「製造傷勢」的方式，爭取醫官的傷殘判定，藉此提早退伍離開部隊。

溫德班克在軍營開槍之前，先在大腿綁好止血帶，不料步槍子彈擊發後，先是擊碎他的膝蓋骨，接著高速從腿部的後側穿出，導致傷口非常大、傷勢嚴重，其他同袍發現情況後緊急將他送醫，醫生最後判定他必須截肢才能保命。

溫德班克的同袍感嘆，溫德班克被發現時，倒在SA80步槍旁不斷哀號，「他的狀況真的遭傷，傷口非常大。」

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