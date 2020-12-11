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澳洲掌握「大殺器」卡死中國脖子　李正皓笑：你有種禁鐵礦啊

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▲▼澳洲掌握了能夠對中國卡脖子的「大殺器」鐵礦。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

▲澳洲掌握了能夠對中國卡脖子的「大殺器」鐵礦。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

中國商務部11日起對澳洲葡萄酒開徵6.3%～6.4%的反補貼稅，另外其他包括來自澳洲的牛肉、大麥、龍蝦等貨物在入關時也處處受到刁難，導致中澳關係更加緊張。對此政論名嘴李正皓指出，澳洲掌握了能夠將中國卡脖子的「大殺器」。

李正皓在8日播出的新聞節目《關鍵時刻》指出，一般都以為中國被卡脖子的只有晶圓，其實中國連鐵礦都卡脖子，而澳洲就掌握了鐵礦這項「大殺器」。

李正皓進一步解釋，中國的鐵礦來源幾乎都是來自進口，中國內部的貧鐵礦比例高達98.8%，也就鐵含量低於33%，幾乎沒有開採的價值，國外進口的比例當中，有8成的鐵礦來自澳洲。

李正皓分析，澳洲出售到中國的牛肉、大麥、紅酒、棉花、煤，全部加起來的總額大約132億美元，可是澳洲出售到中國的鐵，總額高達551億美元。

▲▼澳洲掌握了能夠對中國卡脖子的「大殺器」鐵礦。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

▲中國即便把其他產鐵國的礦都買來，也還是有3億公噸的缺口。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

主持人劉寶傑說，「那中國不是很蠢嗎？」去斷人家的肉品、斷人家的紅酒，那些根本是蠅頭小利，對方真正大賺的鐵礦，根本不敢斷，所以澳洲根本吃定中國，如果有一天澳洲真的不爽，不賣鐵給中國「那中國就完蛋了」。

李正皓指出，如果澳洲不爽卡住鐵礦，中國即便把全世界的其他產鐵國的鐵礦都買過來，還是有3億公噸的缺口。

▲▼澳洲掌握了能夠對中國卡脖子的「大殺器」鐵礦。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

▲劉寶傑表示，中國在跟人家兇什麼？（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

主持人劉寶傑大驚，所以當初一直搞不懂，為什麼澳洲都沒在怕，原來真正的優勢在澳洲手上，「那中國在跟人家兇什麼？」

李正皓當場嘲笑，中國把澳洲所有的產品全都禁了，就是不禁鐵，「你有種禁鐵嘛！有種跟澳洲講說禁鐵！」而且這是賣方市場，說不定澳洲下個月就漲鐵價。

李正皓強調，中國貝卡脖子，晶片或許有機會靠努力來彌補，但是「你鐵礦要怎麼努力，你國家沒有就是沒有」，而且世界各國鐵礦含量不太一樣，所以中國鋼鐵業的規格與配方，都是依照澳洲來制定，也就是說澳洲今天是真正握有「大殺器」。

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