傳統醫學鑄憾事！76歲翁肩膀痛「針灸治療」...肺遭9cm長針刺穿亡

▲南韓76歲老翁接受針灸時被刺穿肺部，1小時候呼吸困難死亡。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

愈來愈多研究證實，針灸不僅有助於改善慢性疼痛、輔助治療癌症與憂鬱症，還能修復受傷的神經系統，然而南韓卻發生一起因針灸導致氣胸死亡的離譜醫療意外！

根據韓媒《朝鮮日報》，一名高齡76歲的患者於2018年3月初因肩膀疼痛，前往韓醫院（한의，朝鮮傳統醫學）接受針灸治療，卻沒想到慘遭韓醫師以9公分長的長針不慎刺穿胸膛，左肺當場遭到刺破，過了20分鐘之後呼吸困難，1小時以後不幸一命嗚呼。

該名患者生前曾罹患胸膜炎，造成右邊肺部90%功能喪失，死前體重僅53公斤。驗屍報告顯示，針灸治療時所使用的長針足以刺穿左邊肺部，造成氣胸死亡。

該名43歲的A姓韓醫師原先在蔚山地方法院一審判決中獲判無罪，然而根據昨（10）日法界消息人士指出，該名韓醫師日前在二審中，被依照業務過失致傷罪判處罰金500萬韓元。

一審法官認為，韓醫師即便發生針灸刺穿胸部等醫療疏失，卻難以預見該事故會造成患者死亡，因此作出無罪判決；然而在驗屍報告上，證據充分顯示患者死於因針灸所導致的氣胸，因此在抗告審理中，法官判A某有罪。

二審法官表示，「A某在過去替其他患者施行針灸治療時，也曾造成對方發生氣胸等醫療疏失。從此次死亡患者的年齡與體重來看，針灸時需要集中高度注意力，然而被告卻違反此項目而造成過失，引發患者氣胸。被害者家屬希望能懲罰A某，而A某的韓醫院也因此次醫療疏失關閉，因而做出以下判決。」

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