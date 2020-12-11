諾貝爾生醫獎研究團隊有台灣人！未獲認可成超大遺珠

▲發現C肝的研究團隊。（圖／翻攝自Facebook／李嘉誠基金會）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國生物化學家霍頓（Michael Houghton）在獲得2020年諾貝爾生醫獎後，今（11）日於加拿大阿爾伯特大學諾貝爾獎視訊祝賀儀式上一度哽咽表示，其實研究團隊中還有兩名分別來自新加坡及台灣的華裔病毒學家朱桂霖和郭勁宏教授，不過因為諾貝爾獎現有制度關係，未能獲得認可，感到相當可惜。

他進一步指出，拿到諾貝爾獎固然開心，但心裡卻是百感交集，「因為這些講並沒有直接獎勵整個團隊，尤其是朱桂霖和郭勁宏教授，沒有他們的付出，我甚至不敢確定自己是不是還能成功」。

長期投身公益的香港富豪李嘉誠在10月看見《自然科學雜誌》一篇名為「發現C型肝炎諾貝爾獎得主背後的無名英雄」的文章，發現由霍頓帶領的團隊中，另有兩位華裔病毒學家在背後默默付出，為此，李嘉誠所創立的「李嘉誠基金會」決議贈與這兩位與諾貝爾獎金等值的38萬美元（約台幣1070萬元），以示基金會對於兩人的支持。

朱桂霖和郭勁宏教授曾接受報導時指出，在這段發現C肝病毒的日子裡，每天幾乎都是朝八晚十一的工作，並且全年無休，認為每晚一天尋找的檢測這種病毒的方法，就會有更多人因此感染，雖然永遠來不及回家吃晚飯，但那段日子卻是人生中最美好的時光。

據悉，郭勁宏教授於1961年畢業於台灣大學醫技系，隨後前往美國並在1972年從愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）取得博士學位。