妻浴室搶救老公「雙雙觸電亡」！兒扶屍慘被烤焦…她親睹崩潰哭

▲45歲兒子緊急送醫後不治，外傳身上有電擊焦黑的痕跡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡10日發生一起觸電悲劇，奪走3條人命。當時正在浴室洗澡的80歲老翁不慎滑倒，66歲妻子見狀衝上前關切，但熱水器疑似短路漏電，2人當場被電死；過沒多久，老夫婦兒子前來探望雙親時發現情況有異，心急試圖拉起爸媽，卻也意外觸電，最終送醫不治，而他倒下的瞬間，全被一旁十多歲女兒目睹。

馬來西亞媒體星洲網報導，老夫妻之間的感情極佳，育有一子一女，子女成家後陸續搬離公寓，只剩2人同住，而45歲兒子莫哈末阿士金經常來探望雙親，是鄰居口中的孝順兒子。

但到了10日下午，行動不便的80歲老翁歐瑪洗澡時不小心滑倒，一旁66歲妻子阿斯瑪急忙進入浴室查看，但疑似浴室熱水器漏電，推測2人在拉扯到蓮蓬頭時觸電，當場被電死，倒臥浴室。

▲浴室熱水器疑似漏電，推測老夫妻當時拉扯到蓮蓬頭時觸電，當場被電死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

事發後不久，莫哈末阿士金也來到雙親家門口，帶著年約16、17歲的女兒前來探望。只不過，他久久等不到爸媽來開門，決定破門而入，卻意外發現雙親早已倒下；根據家屬的說法，他當時衝上前試著把父母拉起，卻同樣觸電，倒在浴室外。

這一切過程全都被他的女兒目睹，孩子隨後致電母親求助，待母親趕抵現場後，母女倆相擁痛哭；儘管莫哈末阿士金被緊急送醫，但最終仍搶救不治身亡，外傳他的身上有電擊焦黑的痕跡。警方現已介入調查，排除他殺可能性。

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