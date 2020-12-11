《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

▲共機近幾個月以來頻頻擾台。（圖／翻攝國防部網頁）

記者吳美依／編譯

《路透社》於10日發布特別報告指出，中國發動「灰色地帶」戰爭，試圖消耗台灣軍力，最終達到制伏台灣的目標。但是，台灣軍力面臨日益惡化的衰退趨勢，恐怕難以面對威脅。

前、現任台美官員認為，除了兩棲登陸軍演、海軍巡邏、網路攻擊與外交孤立以外，中國近幾個月頻繁展開共機威脅，作為補充戰略，兩岸局勢也攀升至數十年以來最緊張的程度。

前參謀總長李喜明（Lee Hsi-ming）說，共機戰略「超級有效」，此舉是為了表明「這（台灣）是他們的花園，而且花園距離房子僅有一步之遙」。他認為，解放軍只因尚未達到攻占台灣所需的壓倒性火力，才沒有全面進攻，但經過過去20年以來的發展，如今軍事實力「遠遠領先台灣」，「時間絕對不是站在台灣這一邊，他們累積足夠的力量，只是時間問題」。

▲《路透社》指出，蔡英文在國內與華府都面臨增強國防能力的壓力。圖為蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

台灣總統蔡英文8日在演講中提到，台灣民主正遭遇來自「威權勢力」的壓力，「台灣每天都受到這種軍事威脅」。一名台灣資深情報官員也透露，北京幾十年以來的對台姿態，在今年出現「明顯改變」，軍方與政府機構從「理論討論」武力犯台，變成辯論並制定可能的軍事行動計畫。

台灣國防部對此表示，軍方堅持「不挑釁、不畏敵」的堅定立場，以及「他們越接近本島，我們越積極回應」的原則，加大空海域巡邏，提高對戰準備程度，應對中國的灰色地帶戰略。

▲國軍漢光34號演習，圖為扮演假想敵的軍隊。（圖／記者李毓康攝）

儘管如此，《路透社》訪問美台各界官員與軍事專家後卻指出，除了空軍、特種部隊、部分海軍等軍種以外，台灣軍隊整體而言難以應對中方威脅，幾十年以來的孤立與資金不足，也導致軍隊空心化。台灣軍人與西方觀察人士都說，台灣的軍事培訓如今承受日益惡化的衰退，尤其陸軍更是如此。

美國海軍陸戰隊退役上校紐瑟姆（Grant Newsham）去年大部分時間都待在台灣，加入政府資助的研究計畫，評估台灣防守能力，如今在日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）擔任研究員。他說，「軍隊被削減了，幾乎像是保衛國家是別人的責任」。

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）

台灣國防部對此提出反駁。他們指出，台灣的空中防禦和「不對稱作戰能力與機動戰鬥能力」都獲得大幅提升，如今也發展國內國防產業，提升自身防衛能力，並在國產武器方面取得進展。

《路透社》指出，蔡英文在國內與華府都面臨增強防禦能力的壓力，並且根據政府數據估算，明年國防支出預算可能會增加10％以上，達到新台幣4534億元。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

中國國台辦被問及對台政策時表示，北京致力於「與台灣和平統一」，並批評《路透社》報導中的專家言論「荒謬……毫無根據，純屬謠言，充滿偏見，且展現出冷戰思維」，傳達強烈不滿與堅決反對。

《路透社》寫道，大多數軍事分析師認為，如果中國控制台灣，美國在該地區的主導權將面臨災難性影響，華府的全球威望與保證亞洲安全的地位也將被粉碎。雖然北京試圖取代美國，成為亞太地區主要強權，但控制民主台灣將是一大挑戰，近年來日益強硬的姿態，也已經激起華府與其盟友的回應。

美國國務院發言人表示，中國「涉入惡意與日俱增的威嚇台灣運動」，而華府對於台灣的支持不只是軍售而已，還包括「訓練與鼓勵非對稱作戰方式」。外界目前仍不清楚，即將上任的拜登政府將如何回應中國日益加大的對台壓力，其政府過渡團隊發言人拒絕回應。

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