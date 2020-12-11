英國第二人　莎士比亞接種輝瑞公司新冠疫苗

▲81歲的威廉․莎士比亞，8日在考文垂大學醫院接種輝瑞公司的新冠疫苗。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，英國從12月8日起日前正式開始接種輝瑞公司的新冠疫苗，數千人在英國的醫院診所接受注射。一名來自瓦立克郡的81歲老先生成了該國第二個接種新冠疫苗的民眾。有趣的是，這位老先生的名字是威廉․莎士比亞(William Shakespeare)，跟英國大戲劇家莎士比亞同名， 引發網路熱議。

《紐約時報》報導，他在英格蘭一家醫院接種疫苗後笑著說：「從現在開始，它會改變我們的生活，不是嗎?」

之前有兩名英國「國民健康服務體系」(NHS)工作人員在接種該疫苗後，出現過敏反應。對此，英國監管機構表示，有嚴重過敏反應史的人不該接種新冠疫苗。英國「藥品和保健品監管局」說，上述橡該建議適用於那些對藥物、食品或疫苗有反應的人群。

目前，多國正積極推進新冠疫苗接種計畫。美國「食品和藥物管理局」(FDA)的一個外部專家小組10日以壓倒性多數，投票贊成緊急使用輝瑞公司的疫苗。

加拿大是繼英國後，第二個批准輝瑞新冠疫苗的國家，將從下周開始在全國進行初次疫苗接種。醫護人員和老年人等弱勢群體將成為首批接種者。

對於英國疫苗接種出現兩例不良反應的消息，加拿大衛生官員稱將繼續調查情況。加官方已預購最多7600萬劑該款疫苗。另外，阿斯捷特利康、莫德納和嬌生公司的3款疫苗，正在等待該國政府審批。