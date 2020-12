美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

美國對於追溯境內的新冠肺炎(COVID-19)的病例史研究有了新的突破性發現,美國傳染疾病學會(Infectious Diseases Society of America)刊登於牛津大學期刊的研究結果顯示,追溯捐血者的血液樣本發現,新冠病毒在2019年12月中旬就已經存在於美國境內。研究結果也被美國疾病管制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)在臉書上轉載。