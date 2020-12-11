美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

▲CDC中心主任雷德菲爾德。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國「美國疾病控制及預防中心」(CDC)主任表示，在未來60天內，美國每日的新冠死亡人數可能超過「911事件」的2900人。

《國會山莊報》周四(10日)以此為題，報導了「疾控中心」主任雷德菲爾德(Robert R. Redfield)當天發出的嚴厲警告。 雷德菲爾德周四在美國「外交關係委員會」舉辦的一場活動中表示：「我們目前所處的階段是：國內每日的新冠死亡人數很可能在未來60到90天內超過911或珍珠港事件。」

雷德菲爾德同時說，他預計美國的新冠死亡人數在未來幾個星期內還會繼續增加，並且造成令人震驚的生命損失。 報導說，前一天，美國單日新冠死亡病例達3054例，創下新紀錄，此一數字超過「911事件」中約2900人、也超過二戰時死於珍珠港攻擊事件的約2400人。

雷德菲爾德發出上述警告之際，媒體報導儘管美國輝瑞製藥廠研發的首支新冠疫苗獲得批准使用，但在未來幾個月內仍無法廣泛供應。這意味著未來一段時間內，美國抗疫大業仍將面臨嚴峻的挑戰。雷德菲爾德說：「事實是，我認為本周批准的疫苗不會對未來60天產生任何影響。」

美國約翰霍普金斯大學即時統計資料顯示：截至台灣時間11日上午7 點28分，美國累計新冠確診病例1557萬7813例，累計死亡病例29萬2034例。