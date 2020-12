導航抄捷徑「慘淪人肉冰柱」！他受困零下50°C凍死　魂斷屍骨路

▲俄羅斯男子駕車外出受困被活活凍死。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯一名18歲男子與友人日前駕車外出,在打開Google地圖功能後,一路隨著導航顯示的捷徑往前開,豈料系統竟帶著2人走上早已廢棄的「屍骨之路」(Road of Bones),且遇上車子故障,2人因此受困攝氏零下50度的惡劣氣溫長達一週,他最終被活活凍死,友人則因嚴重凍傷緊急搶救中。

綜合西伯利亞時報、太陽報報導,18歲男子烏斯帝諾夫(Sergey Ustinov)當時身在亞庫次克市(Yakutsk),與同歲友人伊斯圖明(Vladislav Istomin)一同出發前往港口城馬加丹(Magadan)。

依據俄羅斯地圖服務Yandex Maps顯示,兩地距離約為1900公里,走的是科雷馬高速公路,但2人最終選擇Google地圖的捷徑,只需要走1733公里,但這條路早在1970年代就廢棄。

▲直到警方展開搜查後,才發現2人行蹤,外傳受困長達1週。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中地點並非新聞發生地)

只不過,這竟是好友倆天人永隔的開端。2人在沒有準備好應對極端低溫的狀態下啟程,期間車子被積雪覆蓋的木釘弄壞故障拋錨,受困的他們在短時間內就被凍傷,外傳2人在廢棄路邊生火,燒掉輪胎取暖,但無法與緊急應對單位取得聯繫。

直到警方展開搜查後,才發現2人行蹤,受困時間長達1週。烏斯帝諾夫在車上被活活凍死,身軀凍到僵硬,而伊斯圖明則是奇蹟般活了下來,但體溫過低,手部、腿部嚴重凍傷,如今正在搶救當中。

One of the versions of the recent tragedy in Yakutia when two young men got stuck by the Road of Bones at -50C inside a broken car was faulty navigation system. The car was found on an abandoned road used by hunters; one of the teenagers froze to death https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/83ysW2zReQ