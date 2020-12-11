見正妹騎馬心癢！醉男搭訕「猥褻馬兒」...整個鼻子慘被咬掉

▲一名醉漢對馬上下其手，馬兒不爽被非禮，當場咬斷男子鼻子。（示意圖／CC0圖庫）



實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯一名25歲、喝醉酒的男子，日前在聖彼得堡市的一處廣場上，看到一名騎馬的女子，當場被正妹吸引上前搭訕，但沒想到他除了搭訕正妹外，還對正妹的這匹馬上下其手、又親又抱，讓馬兒氣得當場直接咬斷瓦希里鼻子，還一直含在嘴巴裡不吐出來！

綜合外媒報導，25歲的瓦希里（Vasily）在上周三晚上到聖彼得堡找朋友，當晚喝醉後就在市中心的路上看到了騎著馬匹的女騎兵，但由於瓦希里不是當地人，加上該騎兵也是一名漂亮美女，因此對這樣的情況感到非常驚奇，酒精驅使下就上前搭訕了。沒想到瓦希里在搭訕美女後，竟開始對馬又親又抱。

正妹一度對他警告，表示這匹馬不喜歡這樣，很有可能會發動攻擊，但他仍然繼續，甚至還變本加厲！果不其然，這匹馬對瓦希里的「熱情」感到超不爽，直接張口把他的鼻子整個咬掉，且咬掉後還一直含在嘴裡，過一陣子才吐出來。瓦希里也趕緊帶著自己的「鼻子」狂奔醫院，所幸醫生也順利將鼻子接回去，目前正治療康復中。

▲幸好馬兒有把瓦西里的斷鼻吐出來，讓瓦西里還能做接回手術。（圖／翻攝自 fontanka.ru）

不過瓦希里對於「親吻馬匹」一事卻表示，當天是那名正妹給了他一根胡蘿蔔，讓他用手餵，「我雖然有喝酒，但我絕對不會去親吻一匹馬，因為那很危險，我只是想摸摸他、給牠吃一根胡蘿蔔，但沒想到它卻咬掉我的鼻子！」