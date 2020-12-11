伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

▲俄羅斯直播主斯塔虐死女友，其下場曝光！（圖／翻攝自YouTube直播）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯一名30歲的直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以ReeFlay為名分享遊戲直播、情侶互動，但事後遭踢爆影片充滿仇女、虐待、酒精等不當內容，先前更只因粉絲抖內1000美元便將懷孕的女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）關在攝氏0度以下的戶外數小時，造成其死於低體溫症，而今下場曝光，恐面臨15年有期徒刑！

綜合外媒報導，年僅28歲的瓦倫蒂娜死前只穿內衣褲，被斯塔以「需要清醒一下」為由關在1樓戶外陽台，而斯塔繼續回到室內直播玩遊戲，直到之後因低體溫症失去意識，才被斯塔拖回房間，醫護人員與警察到場後宣判死亡，然而在此前2個小時斯塔還能繼續伴屍直播、裝哭，成功獲得粉絲抖內。

俄羅斯調查委員會在經過調查後判定，斯塔的行為已造成嚴重人身傷害並導致死亡，因此正式拘留斯塔，斯塔恐怕得因此面臨15年的有期徒刑。

▲瓦倫蒂娜生前曾和男友直播，分享為人母的喜悅。（圖／翻攝自YouTube直播）

悲劇發生後，Youtube官方也大感震驚，譴責了該段影片，強調此類內容不為官方政策接受，並於不久後關閉斯塔的頻道。

據悉，斯塔根本是靠著對女友施行「惡作劇」的方式爆紅，獲得大批粉絲喜愛，除了與友人一起對瓦倫蒂娜噴灑胡椒水，看著騎在地上打滾、痛哭慘叫，還曾在酒後放任女性友人拿著盤子往瓦倫蒂娜頭上猛砸、猛踹。

在事後的驗屍報告中，瓦倫蒂娜血液中驗出大量毒品與酒精反應法醫鄭時期可能生前服用大麻等毒品；不過其友人反駁表示，瓦倫蒂娜雖偶爾小酌，但卻不曾吸食過毒品，懷疑是生前慘遭男友虐待強逼吸食。

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