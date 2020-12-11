時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

<br>

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

美國《時代》雜誌（TIME）公布2020年度風雲人物，由美國總統當選人拜登及其副手賀錦麗獲得。文中提到，2人在大選贏得8100萬張選票，比川普多上700萬張，給了美國一張「復原」（restoration）、「重生」（renewal）的門票。

《時代》雜誌記者阿爾特（Charlotte Alter）表示，擁有遠見的拜登定下基調，在美國總統大選中勝出，但也意識到自身「老白男」形象無法給予美國新的視角、世代變遷、多樣性等，所以他選擇亞裔出身的賀錦麗來當他的副手。

拜登此舉使得賀錦麗成為美國首位女性副總統及首位亞非裔副總統，打破美國政壇「玻璃天花板」。賀錦麗先前受訪時曾經表示，「我或許會成為第一人，但我不會是（達成此目標的）最後一人。」

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

時代雜誌透過推特表示，年度風雲人物不僅僅是代表過去這一整年，更與未來發展方向有關。

自1927年起，《時代》雜誌就開始評選年度風雲人物（Person of the Year），通常由一人獲得，但有時會是當年對國家或全世界產生重大影響的群體。2019年，《時代》雜誌評選童貝里（Greta Thunberg）為年度風雲人物，她向全球領袖發出挑戰，要求對抗氣候變遷，進而激發全球運動。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

