返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

記者吳美依／綜合報導

日本ONE公司所屬大型貨櫃船「ONE Apus輪」11月30日在夏威夷附近海域發生1816個貨櫃落海事件，損失貨櫃數量不僅一舉超前，成為2013年以後最大海損事件，損失金額恐將超過5000萬美元（約新台幣14.3億元）。《路透社》於10日發布Youtube網友拍攝的畫面指出，該貨輪8日已經返航，抵達神戶港。

根據船舶自動識別系統（AIS）與影片，One Plus於8日緩緩駛入大阪灣的神戶港，船上部分貨櫃依然整齊排列，但大量貨櫃倒塌傾斜、歪七扭八地堆疊著。

▲日本ONE公司所屬大型貨櫃船「ONE Apus輪」返抵神戶港。（圖／翻攝Twitter@mrnkA4srnrA、@nobuya0827）

根據公司本周稍早的聲明，ONE Apus從中國廣東鹽田區出發，預計前往美國加州長灘，卻在夏威夷西北方大約1600海里（大約2960公里）遭遇強烈暴風雨。船上1816個貨櫃落海後受損或遺失，其中64個貨櫃裝載煙火、電池、液態乙醇等危險物品。同業專家指出，在國際航運中，如此大量的貨櫃損失實屬罕見。

Chidori船舶控股、NYK船舶管理公司分別是該貨輪的擁有方和管理方。兩企業發布聲明表示，目前的首要任務是將貨輪與船員安全送回港口，且還需花費一段時間才能完全卸下所有貨櫃，最後才可以全面評估遺失與損壞貨櫃的確切數量、類型等更詳細的資訊，「我們持續與檀香山的搜索團隊保持聯繫。他們表示，目前尚未發現任何貨櫃」。

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