「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

▲波蘭出現2個金屬柱,一個在凱爾采(左),一個在華沙(右)。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

歐美多國近期都曾出現神祕金屬柱,如今波蘭首都華沙(Warsaw)河岸邊也出現三角金屬柱,同樣約莫3公尺高引來當地區政府的關注,但截至10日,還不清楚這是出自何人或是特定團體之手。

法新社報導,華沙維斯瓦河(Vistula,英文譯音「維斯杜拉河」)河岸沙地的金屬柱外傳是被當地一名晨跑人士發現,高約3公尺,表面呈現暗淡銀色,使用螺絲固定。維斯瓦當局現已透過臉書證實,「右側河岸沙灘出現一個神祕且不尋常的裝置」,但並未多加說明,僅提及金屬柱的存在能輕易吸引當地人目光。

#Poland | Metal monolith has popped up on a riverbank in the capital #Warsaw , the latest in a string of similar objects that have recently appeared in Europe and the US. #monolith pic.twitter.com/WKHCzN7PLH

截至10日,尚未有特定團體或人士出面承認設置此裝置,這也是波蘭境內出現的第2個金屬柱。當日上午,凱爾采(Kielce)也出現一個金屬柱,高約2.5公尺至3公尺。

事實上,此一金屬巨柱最早於11月下旬出現在美國猶他州沙漠地區,接著陸續在美國南加州、羅馬尼亞、英國懷特島、荷蘭出現。藝術團體日前宣稱製作猶他州金屬柱,但出現在羅馬尼亞、英國、荷蘭的柱子迄今尚未有人出面「認領」。

►神祕藏鏡人現身!IG曝金屬巨碑128萬開賣 製作過程曝光

►金屬巨碑又現蹤!面向羅馬尼亞聖山 刻滿謎樣圓圈

Mysterious #monoliths have appeared in #Poland. A 3-metre tall metallic monolith was spotted on Vistula’s river bank in #Warsaw. Another at Kadzielnia nature reserve in #Kielce. The installations have also sprung up in various parts of the world.



More: https://t.co/Uzk26Cys2s pic.twitter.com/EEY0o1NLRP