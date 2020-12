《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

▲時代雜誌2020年度守護者為前線對抗新冠疫情的醫療衛生工作者。(圖/翻攝自推特/TIME)

記者詹雅婷/編譯

美國《時代》雜誌(TIME)公布2020年度守護者,由前線對抗新冠疫情的醫療衛生工作者獲得。雜誌形容,他們每日冒著生命危險,出手協助前來所屬工作場所求助的陌生人,但他們拯救不僅僅是寶貴性命,更守護了醫學及民主的基本原則「平等」。

在全世界因疫情衝擊停擺時,醫護人員冒著生命危險持續工作,拯救無數人的性命,而佛奇是這群第一線工作人員的其中之一,不但會親自巡視醫院,同時國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任一職,更是2020年美國最知名的科學領袖。

事實上,根據先前發布的風雲人物4強名單,在前線抗疫的醫護工作者及美國防疫專家佛奇(Anthony Fauci)同樣入選,與美國總統當選人拜登、現任總統川普、全球反種族歧視運動參與者並列。

Frontline health workers are risking their lives to help save ours.



“Doctors, nurses, housekeeping, the clerks, we are the closest to your family right now. And we’re going to take care of them" #TIMEPOY" pic.twitter.com/RdVHIhP88O