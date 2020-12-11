啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

▲俄羅斯71歲婦人與女兒聯合棄屍的監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯凱薩琳堡發生一起恐怖謀殺案。一名71歲老婦人受不了兒子長期酗酒、失業，又總是惡狠狠地伸手要錢，6日憤怒拿起斧頭，當場砍死親生孩子，事後聯絡女兒一起處理遺體，棄屍變電箱旁邊。她一開始矢口否認犯案，但由於監視器畫面證據確鑿，只好認罪。

綜合俄媒報導，民眾6日下午通報，在些夫斯卡亞街（Shefskaya Street）的變電箱附近發現一具屍體。調查人員指出，46歲男性死者生前明顯遭受暴力，全身多處被砍，可能因頭部的傷勢致死。

調查人員發現，案發現場沒有大量血跡，因此研判，死者在他處遇害，之後才被帶來這裡棄屍。他們針對附近住宅展開搜索後，在受害者住處入口發現血跡，立刻進入實施徹底搜查，並調閱公寓門口監視器與錄音，竟發現兇手就是死者的母親。

死者母親表示，兒子那天去朋友家作客，回家時果然一如往常，喝得爛醉如泥，還凶狠開口要錢。她見狀非常憤怒，與兒子大吵一架，發生肢體衝突，並且拿起斧頭狂砍兒子，其中一刀命中頭部。

嫌犯發現兒子當場死亡，不知道該怎麼辦，立刻打電話給36歲的女兒。2人利用毯子裹起遺體，再用膠帶與繩子綁束，趁著凌晨3時四下無人時，偷偷抬出去棄屍，甚至將所有工具丟到死者朋友家附近的垃圾桶，企圖誤導警方，最後卻仍逃不過搜查。

死者母親目前已經承認犯案，並被起訴謀殺罪。相關人員仍在實施進一步調查，並且等待法醫驗屍結果出爐。

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