川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

▲川普支持德州訴訟，控訴選舉「違憲」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統大選已經結束1個多月，儘管各國元首祝賀拜登勝選，然而現任總統川普卻屢屢質疑此次選舉的合法性，聲稱民主黨陣營透過非法手段人為操縱選舉，因此在台灣時間昨（10）日晚間10時30分，1個小時內瘋狂發表9則動態，其中包含女子疑似重複投票的影片，還再次向支持者喊話，「我們贏了！」

▲川普氣炸，連發9則動態痛批民主黨陣營選舉舞弊。（圖／翻攝自川普推特）

綜合美媒報導，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）於8日向聯邦法院提出訴訟戰，指控喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州變更投票規則程序之作法已屬違憲，要求該4州共62張選舉人票不予算數。

而川普日前稱該訴訟為大案子，稱將會介入該場訴訟，還在推特動態上怒嗆同黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），質疑其為何不下令重新核對總統大選郵寄投票的選民簽名，藉此推翻拜登在該州的選舉結果，「坎普的民調現在就像落石一樣，直直下墜！」

川普還在推特上轉貼，美國保守派媒體《Newsmax》主持人史汀奇菲爾德（Grant Stinchfield）於5日發佈的影片。從影片裡可以看到一名身著紫衣的女子行動鬼祟，疑似在選票箱前重複投票，這使得川普氣得痛批「選舉舞弊」，重申該場選舉是美國建國史上最腐敗的大選，「民眾已經不能接受現在的亂象！國家被非法盜竊，政變眼睜睜發生。」

據悉，川普在2016年成功拿下喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州，成功入主白宮，如今卻慘遭滑鐵盧，讓共和黨陣營焦頭爛額。川普表示，「喬治亞洲人民2016年支持我們，現在也一樣！我們以壓倒性優勢勝選，但卻被他們這些竊賊整碗捧去。」

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