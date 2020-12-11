美今年第9死囚！他涉凶殘劫殺　獄中悔過22年榮登模範生…注毒處決

▲40歲的伯納德（Brandon Bernard）於10日接受處決伏法。（圖／翻攝Courtesy Bernard Defense Team）

記者吳美依／綜合外電報導

美國司法部時隔17年重啟聯邦死刑。40歲的伯納德（Brandon Bernard）於10日接受處決後，於晚間9時27分被宣告死亡，成為今年第9位伏法者，也是將近70年以來最年輕的聯邦死刑犯。

綜合BBC、NBC報導，伯納德在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄中接受毒劑注射，他死前冷靜地對著受害者家屬說，「對不起。這是我唯一能夠說出、可以完全表達自己那天與現在感受的話語」。

伯納德1999年6月與另外4名同夥涉入德州的巴格利（Bagley）夫婦搶劫謀殺案，在主嫌維亞爾瓦（Christopher Vialva）逼迫受害人進入後座，並開槍射殺以後，點燃火苗，燒毀車輛。他與維亞爾瓦都被判處死刑，另外3人因年紀不滿18歲，僅須坐牢。主嫌今年9月已經遭到處決。

儘管辯方提出證據宣稱，受害夫婦在大火燃燒前已經死亡，但檢方證據卻顯示，先生陶德（Todd）遭當場射殺，妻子史黛西（Stacie）呼吸道中卻有煤煙，表明其死因應為吸入濃煙，而非槍傷。

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄死刑室。（圖／路透）

律師歐文（Robert Owen）宣稱，伯納德當時年僅18歲，擔心若拒絕聽從主嫌命令，可能惹禍上身，才會放火燒車，且服刑期間一直表現優良，還與外部單位合作，投入遏止犯罪的宣導活動，理應被判處無期徒刑不得假釋，而非死刑。

伯納德的處決消息傳出後，各界人士紛紛挺身呼籲、請願，希望改變判決。律師歐文9日以辯方違憲扣留證據為由，要求聯邦上訴法庭暫緩死刑，就連此案的前檢察官與其中5名陪審團成員也站出來支持，但此案10日仍遭駁回。

歐文表示，本次處決是「美國刑事司法體制的一個污點」，伯納德「18歲時犯了一個嚴重的錯誤，但他沒有殺人，從未停止對於自己的罪行感到羞恥與深深懺悔，用餘生誠摯地試圖證明自己『不是那樣的人』。」

川普政府7月恢復聯邦死刑，繼伯納德以後還有4人將要伏法；若上述計畫如期執行，川普任內將處決處決13人，成為1個多世紀以來實施最多死刑的美國總統。

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