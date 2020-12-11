第一次經歷地震！外國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

▲老師嚇得逃出教室。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震，一名女學生當時正在上英國籍老師的課，上到一半時突然地震，整棟建築物劇烈搖晃，老師嚇得大喊「What is wrong now？」拿著包包就往教室外面跑。不久後，老師才氣喘吁吁的走回教室，老師驚慌表示「第一次遇到地震，還以為是恐怖攻擊」，班上同學全笑翻。

該名女同學在「Dcard」上發文，地震當下整棟建築物劇烈地上下晃動，英國籍老師驚慌地用著快哭出來的聲音喊「What is wrong now？」班上的同學很冷靜的回答「earthquake」。下秒老師只丟下一句「ESCAPE NOW！」就拿著包包往外跑。班上的同學還在慢慢的收拾包包，一抬頭老師已經不見了。

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隨後老師便氣喘吁吁地從樓梯間出現，「剛剛很多人從一樓跑出來，我原本以為是恐怖攻擊，結果居然是地震Oh my god！這是我第一次遇到地震！天哪這真的是太恐怖了！」回到教室後拍著胸膛告訴自己冷靜，班上的同學看到老師的反應後全笑翻。

▲台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出後，許多網友也被老師的反應逗笑，「老師展現驚人的求生欲」、「安慰一下老師，說：以後還會遇到更多的」、「臺灣人：哇地震了（發地震文）」、「台灣人遇到地震=美國人聽見槍聲=若無其事」。也有網友提醒，「最近地震很多，還是要告訴老師一下安全的自保方式，跑來跑去很危險」。

根據中央氣象局指出，昨日地震震度達4級的區域有雙北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、宜蘭及花蓮；基隆、新竹市、彰化、嘉義市、高雄、台南及台東為3級；屏東跟澎湖2級；連江縣則為1級。