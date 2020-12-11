美FDA專家小組「建議批准」輝瑞疫苗！最快12日授權　下周起施打

▲美國FDA專家小組表決通過，建議批准輝瑞疫苗的緊急授權。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）的獨立專家小組10日表決通過，建議授權輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用。知情人士透露，FDA預計最快12日實施批准。也就是說，醫護人員、養老長照機構住戶等優先族群最快下周就可開始接種。

綜合NBC、《紐約時報》報導，疫苗與相關生物產品諮詢委員會（VRBPAC）是一個獨立的專家委員會，10日下午以17票同意、4票反對、1人棄權的壓倒性優勢通過，建議輝瑞疫苗可被用於16歲以上族群的緊急使用。

不同意的委員會成員尚未解釋原因。但在本次最終表決以前，各界已經對此議題做出許多討論。部分專家擔心，沒有足夠數據能夠佐證或研判，該疫苗是否適合用於青少年身上。

根據知情人士，FDA預計12日批准輝瑞疫苗的緊急使用授權，但他們也指出，任何法律或官僚體系的要求，都可能會在最後一刻把此事延遲到13日甚至更晚。

雖然FDA沒有義務遵循專家小組的建議，但外界大多預期，該機構將很快批准緊急授權。局長哈恩（Stephen Hahn）於10日也表態將採納專家意見，「這確實取決於目前所討論問題的複雜性，但我們傾向迅速行動」。

根據目前數據，輝瑞疫苗一共兩劑，必須間隔3周施打，對於不同種族與年齡的族群而言都是安全的，有效率高達95％。若FDA批准，美國將繼英國、巴林與加拿大，成為第4個推動此疫苗的國家。但疫苗分配、運送與未來的大規模施打，都仍是急待討論與解決的議題。

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