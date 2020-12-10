美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

▲美國國會山莊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦參議院預計將於10日上午就為期一週的政府臨時撥款法案進行表決，待表決通過並送交總統川普簽署後實施，以避免聯邦政府運作停擺，為國會爭取更多時間，能就新一輪紓困法案達成協議。

路透社報導，由民主黨控制的聯邦眾議院9日以343票同意對67票反對的結果

通過了臨時撥款法案。若法案最終由川普簽署，聯邦政府可用資金將延長至12月18日，避免聯邦政府面臨停擺。共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，參議院將於本周審議該法案，並及時將法案送入白宮。

這意味著國會又多出7天時間來制定更廣泛的紓困措施，包括總額達1.4兆美元（約新台幣39兆元）的「綜合」支出，以用於從五角大廈到國家公園的各個政府機構。

目前，新冠疫情已經重新回到年初水準，美國每天都新增超過20萬例確診病例，總計全美超過28萬6000人死亡，並有數百萬人因為疫情衝擊而失業。自美國國會今年春季通過3兆美元振興經濟措施以來，國會領袖期望能盡快通過新一輪紓困法案。

不過，共和黨在主張尋求企業責任保護，以及民主黨主當尋求對州政府和地方政府金援方面，兩黨目前仍未達成共識。

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