空氣品質好差！「橘色警報」蓋高雄屏東…將往北擴散

▲「橘色警報」涵蓋高雄屏東，將往北擴散。（圖／空品監測網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

空氣品質近日受東北風影響，中部以北擴散條件佳，影響較小，而南部地區位於下風處，稍有污染物累積。空品監測網表示，東北風挾帶微量境外汙染物移入，北台灣的空氣品質也將從良好變為普通等級。

空品監測網指出，11日受東北風及南方雲系影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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▲東北季風持續挾帶微量境外污染物移入影響台灣。（圖／空品監測網）



12日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度須視上游累積程度和降雨情形有所變化。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及宜蘭空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

13日仍受東北季風影響，東北風持續挾帶微量境外污染物移入影響台灣，中南部地區位於下風處，污染物較易累積，西半部地區多為普通至橘色提醒等級。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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