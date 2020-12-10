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新冠疫情造成美國11萬家餐廳歇業　50萬家財務嚴重惡化

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▲▼餐廳示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國餐飲業的寒冬，目前還看不到盡頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國「全美餐飲業協會」近日發布的最新調查報告顯示，新冠肺炎疫情對美國餐飲業的衝擊最為嚴重。如果再得不到聯邦政府的新一輪紓困，全美上萬家餐館可能在未來3周內關門大吉。

「全美餐飲業協會」總共對6000家餐廳的經營者進行了調查。結果顯示，自今年3月至今，美國總共有11萬家餐廳被迫關閉，其中約17%的餐廳已經永久停業。

報告同時顯示，包括連鎖餐飲、獨立餐館在內，美國共有超過50萬家餐廳「承受了前所未有的財務惡化」。其中87%的受調查者稱「營業收入下降了36%」。

83%的受調查者預計，隨著疫情持續蔓延，他們的生意在未來3個月還會變得更糟。 此外調查還發現，預計到今年年底，美國的整個餐飲業將總共損失2400億美元，如果再得不到政府的新一輪紓困方案，全美上萬家餐館可能在未來3周內關閉。

疫情不僅重創小型的餐飲業，大型連鎖品牌也同樣無法倖免。美國連鎖速食業龍頭麥當勞表示，公司在全美的1.4萬家店面中，有200家將在今年永久關閉。

業界人士分析指出，餐飲業難以抵擋疫情的原因之一，是該行業的利潤比較薄。平均而言，餐廳的利潤是6%至7%，手中現金只夠維持16天。

上述報告發表後，「全美餐飲業協會」還特別寫信給美國國會參眾兩院的兩黨領袖，呼籲別再爭執不休，應儘快通過新一輪「薪資保護計畫」，並出抬期待已久的「餐飲業法案」。

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